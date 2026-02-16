Spokane Zephyr derrota a Carolina Ascent

Charlotte, NC.- Carolina Ascent perdió los tres puntos en casa el sábado 14 de febrero de 2026 por la tarde, al caer ante Spokane Zephyr FC por 2-0.

Ginger Fontenot y Lena Silano anotaron en la primera mitad para Spokane y la portera Hope Hisey realizó seis salvadas.

Carolina Ascent pareció tomar la delantera en el minuto 17. Tras ser pitado un par de faltas al principio del partido, Shea Groom corrió tras la línea defensiva, superando a Reese Tappan, de Spokane. Ambos lucharon codo con codo antes de que Groom le levantara una vaselina a Hisey, pero el árbitro señaló falta, lo que provocó las protestas del público.

Siete minutos después, un balón picado le cayó a Jill Aguilera en la frontal del área. La lateral izquierda remató de media volea, pero se fue desviada por poco.

Contra el ritmo del juego, Spokane abrió el marcador en el minuto 27. Hisey inició un contraataque y rápidamente envió el balón a Fontenot. La defensa se desvió por la banda hasta la esquina del área. Buscando colocar el balón al segundo palo, su centro se coló en la red lateral.

Sorprendentemente, el Ascent se quedó dos puntos abajo tan solo seis minutos después. Jenna Butler falló en la frontal del área y Silano aprovechó el ataque, superando a Meagan McClelland en la espera , para duplicar la ventaja de Spokane.

Carolina Ascent tuvo una última oportunidad en la primera mitad cuando Aguilera volvió a disparar desde 25 yardas. Hisey acertó al despejar un pequeño bote, sentenciando el periodo. A pesar de la ventaja en tiros y posesión, el Ascent perdía por dos puntos al descanso.

El Ascent salió y dominó los primeros 15 minutos del segundo cuarto, llevando la delantera en la mitad del campo de Spokane. Audrey Coleman intentó asistir a Riley Parker para recortar distancias, pero Parker estaba en fuera de juego por poco.

Las amenazas continuaban desde el Ascent. En el minuto 63, Mackenzie George inició una jugada fantástica, con un taconazo que se cruzó con Coleman. La extremo cedió el balón al espacio para Rylee Baisden , pero Hisey, que se precipitaba, le detuvo el balón.

En la siguiente jugada, tras un saque de esquina, el balón le cayó a Sydney Studer , pero nuevamente Hisey se mantuvo firme, negando al defensor a quemarropa.

Carolina siguió presionando al final, pero no logró abrir el marcador, ya que Hisey y la defensa de Spokane se mantuvieron firmes hasta el pitido final. A pesar de controlar largos tramos y crear varias ocasiones de calidad, el Ascent tuvo que lamentar las oportunidades perdidas en un resultado que no reflejó el equilibrio del juego. Carolina buscará recomponerse y convertir sus buenas rachas en goles el próximo sábado en casa contra el Dallas Trinity FC.

