¿Obama confirma extraterrestres?

Washington.- A juicio del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama los fenómenos no identificados son una realidad, aunque aprovechó para desmantelar las teorías conspirativas que rodean al Área 51.

En una reciente entrevista con un tono que mezcló el humor con la seriedad institucional, el exmandatario aseguró que, si bien existen avistamientos reales, no hay evidencia de que el gobierno mantenga laboratorios secretos con alienígenas ocultos bajo tierra en Nevada.

De la misma manera, Obama bromeó sobre su curiosidad inicial al entrar a la Casa Blanca, confesando que una de sus primeras preguntas fue precisamente sobre el paradero de los extraterrestres.

Ver más: Trump calificó a Michelle Obama como «asquerosa»

Sin embargo, aclaró que la famosa base militar se utiliza exclusivamente para el desarrollo y prueba de naves de combate avanzadas, y descartó que exista una conspiración de tal magnitud que pudiera ser ocultada incluso a un presidente en funciones.

🇺🇸👽 | Barack Obama sobre los extraterrestres: «Son reales». «Pero no los he visto. No están retenidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos». pic.twitter.com/41XDQYEqxt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 15, 2026

Departamento de Defensa indican lo contrario

Por otro lado, medios de comunicación, destacaron que estas declaraciones coinciden con un aumento en el interés oficial por los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP).

🇺🇸👽 Después de asegurar que los #extraterrestres "son reales", el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo que matizar las palabras lanzadas durante una ronda de preguntas rápidas en un podcast, tras el aluvión de reacciones que provocó ➡️ https://t.co/rpV3DNHpRr pic.twitter.com/pkjyjqZZrX — FRANCE 24 Español (@France24_es) February 16, 2026

Es de recordar, que informes recientes del Pentágono detallan cientos de nuevos avistamientos reportados por personal militar, de los cuales una pequeña fracción permanece sin explicación científica. Sin embargo, el Departamento de Defensa insiste en que no han hallado pruebas verificables de tecnología o seres de origen fuera de este mundo.

Video: Beneficios gratuitos para mujeres embarazadas en Gastonia