¿Obama confirma extraterrestres?

Washington.-  A juicio del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama los fenómenos no identificados son una realidad, aunque aprovechó para desmantelar las teorías conspirativas que rodean al Área 51.

En una reciente entrevista con un tono que mezcló el humor con la seriedad institucional, el exmandatario aseguró que, si bien existen avistamientos reales, no hay evidencia de que el gobierno mantenga laboratorios secretos con alienígenas ocultos bajo tierra en Nevada.

De la misma manera, Obama bromeó sobre su curiosidad inicial al entrar a la Casa Blanca, confesando que una de sus primeras preguntas fue precisamente sobre el paradero de los extraterrestres.

Sin embargo, aclaró que la famosa base militar se utiliza exclusivamente para el desarrollo y prueba de naves de combate avanzadas, y descartó que exista una conspiración de tal magnitud que pudiera ser ocultada incluso a un presidente en funciones.

Departamento de Defensa indican lo contrario

Por otro lado, medios de comunicación, destacaron que estas declaraciones coinciden con un aumento en el interés oficial por los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP).

Es de recordar, que informes recientes del Pentágono detallan cientos de nuevos avistamientos reportados por personal militar, de los cuales una pequeña fracción permanece sin explicación científica. Sin embargo, el Departamento de Defensa insiste en que no han hallado pruebas verificables de tecnología o seres de origen fuera de este mundo.

Maria Gabriela Perez
