Raleigh, NC.- Los investigadores de la Junta Estatal de Elecciones están investigando denuncias de mala conducta por parte de personas que realizan campañas de registro de votantes, incluyendo el hecho de que se hacen pasar por funcionarios electorales estatales o del condado.

En los últimos meses, han llegado informes de los condados Brunswick, Buncombe, Chowan, Haywood, Nash, Escocia y Wake.

Las quejas, que reflejan otras presentadas en los últimos años, incluyen las siguientes:

Quienes participan en campañas de registro de votantes informan erróneamente a los votantes sobre la necesidad de volver a registrarse para votar en futuras elecciones, independientemente de las circunstancias. Esto no es cierto. Los votantes ya registrados no están obligados a hacerlo a menos que se hayan mudado a un nuevo condado. Sin embargo, quienes se muden a una nueva dirección dentro del mismo condado o deseen cambiar de nombre o afiliación política deben presentar una nueva solicitud de registro de votante para actualizar su registro.

Hay personas que van de puerta en puerta, identificándose falsamente como funcionarios electorales del condado o del estado. Los funcionarios electorales del gobierno no van de puerta en puerta por ningún motivo.

Las solicitudes de registro de votantes presentadas ante las juntas electorales de los condados carecen de la información electoral requerida o incluyen información inexacta, como una fecha de nacimiento incorrecta o un número de identificación de votante diferente al que figura en los registros del sistema electoral estatal. Falsificar un formulario de registro de votantes constituye un delito grave de Clase I.

“La Junta Estatal investigará todas las denuncias creíbles de fraude en el registro de votantes por parte de individuos u organizaciones”, declaró Sam Hayes, director ejecutivo de la Junta Estatal. “Cuando los trabajadores involucrados en campañas electorales falsifican o alteran la información en los formularios de registro, pueden causar problemas a votantes inocentes en las urnas. Esto es inaceptable y daña la confianza de los votantes”.

Consejos para los votantes

Todos los votantes pueden verificar su estado de registro de votante a través de la Búsqueda de votantes de la Junta Estatal herramienta. Si ya está registrado, no es necesario volver a registrarse. Si no está registrado o necesita actualizar su registro, consulte Cómo registrarse o Actualización de Registro . Si completa un formulario de registro como parte de una campaña de registro, puede devolverlo personalmente a la junta electoral de su condado, ya sea en persona o por correo. No es necesario que se lo devuelva al trabajador de la campaña. Los funcionarios electorales de condado y estatales no van de puerta en puerta. Si alguien dice ser funcionario electoral estatal o de condado, pídale una identificación, anote su nombre y comuníquese con la oficina de la Junta Estatal. Solicite siempre a los trabajadores de registro de votantes que verifiquen su identidad y la de sus organizaciones antes de proporcionarles cualquier información. Si una persona se niega a hacerlo, no proporcione información y comuníquese con la Junta Estatal de una de las siguientes maneras:

Llame a la oficina de la Junta Estatal al (919) 814-0700 y pregunte por la División de Investigaciones.

Envíe un correo electrónico con la mayor cantidad de información posible e información de contacto a investigations.sboe@ncsbe.gov .

Al realizar campañas de registro de votantes, los organizadores deben seguir las directrices establecidas por la ley y la Junta Estatal. Para más información, pueden visitar la sección «Organización de Campañas de Registro de Votantes».

