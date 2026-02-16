Fallece el reconocido actor Robert Duvall a los 95 años

Virginia.- El mundo del entretenimiento se viste de luto tras el fallecimiento de Robert Duvall, el legendario actor que dio vida a personajes fundamentales en obras maestras como El Padrino y Apocalypse Now.

A través de varios medios de comunicación se conoció que Duvall falleció pacíficamente la noche del domingo 15 de febrero en su residencia de Virginia, rodeado de su círculo más íntimo.

La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, quien lo describió como uno de los artistas más grandes de nuestra época.

In a film career that began in the early 1960s, Robert Duvall was a central figure in the New Hollywood of the 1970s, adding grit and soul to legendary works from directors such as George Lucas, Robert Altman, and, most notably, Francis Ford Coppola. 🕊️ pic.twitter.com/sUM7UmVRHG — Rolling Stone (@RollingStone) February 16, 2026

Destacan el trabajo del reconocido actor

De la misma manera, a través de un sentido mensaje en redes sociales, su viuda destacó que más allá de su faceta como ganador del Óscar, director y narrador. Duvall fue un ser humano excepcional cuya pasión por el arte solo era superada por su amor a la vida.

BREAKING: Academy Award-winning actor Robert Duvall has died. He was 95. https://t.co/zCCdtiG3Wx pic.twitter.com/HeLOd5nqUM — ABC News (@ABC) February 16, 2026

Por otro lado, recordaron que la trayectoria de Duvall, abarcó desde las tablas del teatro hasta la televisión y el cine. Dejó una huella imborrable en la historia de la cultura popular gracias a su capacidad para capturar la esencia humana.

Ver más: Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX

Nacido en 1931, el actor alcanzó la gloria internacional con su interpretación de Tom Hagen en la saga de los Corleone, papel que le otorgó su primera nominación de la Academia.

Es de mencionar, que Duvall se mantuvo activo participando en proyectos para plataformas de streaming, demostrando que su talento no conocía límites de edad. Su familia ha solicitado privacidad para honrar su memoria y celebrar el legado de un hombre que dedicó más de seis décadas a conmover al público.

Video: Beneficios gratuitos para mujeres embarazadas en Gastonia