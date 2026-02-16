“Con las montañas más altas, la mayor variedad de actividades y la mejor instrucción para principiantes, nuestras áreas de esquí han contribuido a convertir a Carolina del Norte en la capital de los deportes de invierno del sur”, afirmó Wit Tuttell, director ejecutivo de Visit NC. “Cada año, es emocionante ver cómo los paisajes montañosos amplían su atractivo con nuevos desarrollos dentro y fuera de las pistas”.

“Nos complace que el gobernador Stein esté haciendo correr la voz de que las estaciones de esquí de Carolina del Norte y nuestros negocios locales de alojamiento y restaurantes que las apoyan están completamente recuperados tras el huracán Helene de 2024 y actualmente están disfrutando de un invierno sólido”, dijo Brad Moretz, presidente de Appalachian Ski Mountain.

Durante más de 60 años, Carolina del Norte ha sido reconocida como la Capital de los Deportes de Invierno del Sur, ofreciendo actividades al aire libre durante todo el año tanto para esquiadores principiantes como para atletas experimentados. Ubicadas cerca de Asheville y Boone, seis estaciones de esquí destacan las atracciones montañosas del oeste de Carolina del Norte: Sugar Mountain Resort; Beech Mountain Resort; Appalachian Ski Mountain en Blowing Rock; Cataloochee Ski Area en Maggie Valley; Hatley Pointe en Mars Hill; y Sapphire Valley Ski Area. Desde 1962, la Escuela de Esquí Franco-Suiza de Appalachian Ski Mountain ha formado a más de un millón de personas.

Además del gasto directo en las estaciones, la actividad turística genera más de 96 millones de dólares en valor económico indirecto para la economía de Carolina del Norte cada año. Carolina del Norte ofrece la estación de esquí más alta de todo el este de Estados Unidos, con picos que superan los 1.524 metros.

