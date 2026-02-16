Desmantelan célula vinculada al Tren de Aragua en New York

New York.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció la desclasificación de una acusación formal sustitutiva de 38 cargos contra 27 miembros de un grupo derivado de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua (TDA).

En un comunicado, explicaron que los acusados enfrentan cargos graves que incluyen conspiración de crimen organizado (RICO), asesinatos por encargo, secuestros, robos a mano armada y tráfico sexual de mujeres vulnerables, principalmente de origen venezolano.

Detallaron que las investigaciones revelan que esta facción operaba con extrema crueldad en New York, Nueva Jersey, Illinois y Washington, utilizando la intimidación y la violencia para mantener el control territorial.

De la misma manera, indicaron que entre los crímenes más atroces se les vincula con un doble asesinato ocurrido en el Bronx en abril de 2024 y la explotación de mujeres jóvenes mediante deudas de contrabando humano.

Al respecto, el Fiscal Federal Jay Clayton afirmó que estas detenciones reflejan el compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a quienes «hicieron del asesinato y la extorsión su modelo de negocio».

Ver más: DOJ desmantela redes del Tren de Aragua en 5 estados

Trabajaron múltiples agencias

Por otro lado, destacaron que la operación es parte de la iniciativa nacional «Operation Take Back America» y del Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan (JTFV), diseñado específicamente para erradicar organizaciones criminales transnacionales.

Señalaron que en el operativo participaron múltiples agencias, incluyendo HSI, el FBI y la policía de Nueva York, logrando capturar a seis nuevos sospechosos que se suman a los 38 asociados de TDA ya procesados hasta la fecha.

Por último, reiteraron que el objetivo final del gobierno de Donald Trump es la eliminación total de estos carteles que amenazan la seguridad de las comunidades locales.

Video: Temperaturas bajo cero, emergencias en aumento.