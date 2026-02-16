Departamento de Guerra intercepta buque petrolero en el Índico

Washington.- El Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció interdicción marítima y abordaje del buque Verónica III en el área de responsabilidad del INDOPACOM.

En sus redes sociales, explicaron que la embarcación fue interceptada tras intentar evadir la cuarentena impuesta por el presidente Trump, siendo rastreada desde el Caribe hasta el Océano Índico.

De la misma manera, señalaron que las autoridades destacaron que ninguna otra nación posee la resistencia y la voluntad para ejecutar operativos de esta magnitud en aguas internacionales.

Por otro lado, indicaron que esta acción subraya la postura de la administración de que las aguas internacionales no son un santuario para quienes desafían las leyes estadounidenses.

El Departamento de Guerra enfatizó que negará la libertad de movimiento a actores ilícitos y sus intermediarios en el dominio marítimo. «Por tierra, aire o mar, los encontraremos y entregaremos justicia», señala el comunicado oficial.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Trasladan reactor nuclear de próxima generación

De manera paralela a las operaciones de seguridad, el Departamento de Guerra anunció un hito en la infraestructura energética militar con el transporte de un reactor nuclear de próxima generación.

Explicaron que el traslado histórico se realizó mediante un vuelo en una aeronave C-17 desde California hasta Utah, marcando un avance significativo en la logística y la autosuficiencia tecnológica de las fuerzas armadas para enfrentar desafíos modernos.

Today, the Department of War transported a next-generation nuclear reactor. This historic flight took place on a C-17 from California to Utah. We are executing President Trump’s energy dominance agenda. pic.twitter.com/I3tqUtUF6A — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 16, 2026

Por último, detallaron que estas operaciones conjuntas demuestran la dualidad de la estrategia de defensa actual: la aplicación rigurosa de la ley en los mares y la innovación tecnológica en el territorio nacional.

