Atropello y fuga fatal con posterior captura de sospechosa

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un atropello y fuga fatal en Metro Division.

El domingo 15 de febrero, aproximadamente a las 12:02 de la madrugada, los agentes respondieron a un accidente automovilístico con un peatón herido en la cuadra 2800 Freedom Drive. Miembros del Departamento de Bomberos de Charlotte y de MEDIC también acudieron al lugar. Al llegar, los agentes localizaron a una peatona, Deanna Moore, de 30 años, tirada en la calzada. MEDIC declaró posteriormente el fallecimiento de la Sra. Moore en el lugar. No se encontró ningún vehículo en el lugar.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y del Grupo de Trabajo de DWI acudieron al lugar para realizar su investigación. Miembros del equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física.

La investigación preliminar indica que Moore estaba cruzando la calle cuando fue atropellada.

Los agentes obtuvieron una descripción del vehículo sospechoso del Centro de Delitos en Tiempo Real del CMPD. Posteriormente, localizaron el vehículo sospechoso y a su conductora, Yolanda Brown, de 26 años de edad, quien presentaba signos de incapacidad. Considerando los daños del vehículo, Brown debería haber sabido razonablemente que su vehículo estaba involucrado en una colisión y permaner en el lugar de los hechos.

Brown fue transferida a la custodia de la Oficina del Sheriff de Mecklenburg County y acusada de lo siguiente:

Muerte por delito grave atropellado por vehículo

Atropello y fuga

Posesión de cocaína

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su muerte y de este arresto.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Kupfer al 704-432-2169 ext. 1. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260215-0002-04.

