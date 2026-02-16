Arévalo decreta Estado de Prevención en Guatemala

Ciudad De Guatemala – En un mensaje dirigido a la nación por cadena nacional este domingo, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, informó que el Estado de Sitio, implementado hace 30 días para combatir la criminalidad, no será prorrogado y finalizará oficialmente el lunes 16 de febrero.

En su mensaje el primer mandatario anunció que a partir del martes 17 de febrero entrará en vigor un Estado de Prevención en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, el presidente Arévalo destacó los avances significativos logrados bajo el régimen excepcional, subrayando que la estrategia de seguridad ha dado resultados tangibles en la lucha contra las estructuras criminales.

De la misma manera, señaló sobre la reducción del 50% en homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Detalló también sobre, la captura de 83 presuntos terroristas vinculados a pandillas y maras. Al mismo tiempo, informó sobre la incautación de 5 toneladas de cocaína, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico.

Arévalo enfatizó que durante estos 30 día se registró la reducción del 33% en el delito de extorsión.

Continuidad con el plan centinela metropolitano

De la misma manera, el jefe del Ejecutivo enfatizó que, aunque el Estado de Sitio termina, la ofensiva contra el crimen no se detendrá. Con el nuevo Estado de Prevención, se activará el Plan Centinela Metropolitano, que enfocará operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala específicamente en el departamento de Guatemala para consolidar el control territorial.

«Un país sin miedo es un país libre», afirmó el mandatario. «Consolidaremos los resultados que ya hemos alcanzado… cuando se trata de proteger a la población, el Estado no retrocederá».

Por último, el presidente Arévalo advirtió que el año 2026 es crucial para el futuro del país debido a las próximas elecciones de segundo grado que definirán autoridades en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.

En este sentido, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante grupos que buscan mantener el control de las instituciones para fines de corrupción.

