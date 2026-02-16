Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal en South Division.

Fatal Crash Investigation in the South Division https://t.co/MkwuKYLqJc — CMPD News (@CMPD) February 16, 2026

El domingo 15 de febrero, aproximadamente a las 8:04 p. m., los agentes respondieron a un llamado de servicio por un accidente de vehículo con heridos en la cuadra 5900 de Old Providence Road. Los bomberos de Charlotte y MEDIC también acudieron al lugar.

Al llegar, los agentes localizaron un Hyundai Santa Fe fuera de la carretera con daños considerables en la parte delantera. El conductor, Sinclair Little, de 35 años, fue declarado muerto en el lugar.

Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y el Grupo de Trabajo DWI respondieron y procesaron la escena.

La investigación preliminar indica que el Hyundai circulaba hacia el norte por Old Providence, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. La Sra. Little no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del choque.

Se necesita más investigación para determinar si la velocidad y el deterioro fueron factores que contribuyeron a este accidente.

Se ha notificado el fallecimiento de la víctima a los familiares más cercanos.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Worthy al 704-432-2169 ext. 4. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260215-2004-01.

