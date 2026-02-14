USCIS agota visas H-2B para primer trimestre de 2026 tras sorteo electrónico

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que ha recibido suficientes peticiones para alcanzar el límite de las 18.490 visas H-2B adicionales disponibles para la primera asignación de trabajadores que retornan en el año fiscal 2026.

En un comunicado, detallaron que estas visas estaban destinadas a empleos con fechas de inicio entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, bajo la regla final temporal de cupo suplementario.

En este sentido, indicó que la agencia confirmó que el 6 de febrero de 2026 fue la fecha límite oficial para la recepción de estas solicitudes.

Explicaron que debido a que el volumen de peticiones superó la cantidad de visas disponibles para esta primera asignación, USCIS tuvo que implementar un proceso de selección aleatoria generado por computadora.

De la misma manera, señalaron que este mecanismo se utilizó para garantizar una distribución equitativa de las visas sin exceder los límites establecidos por la normativa para el año fiscal 2026.

USCIS indicó que el sorteo se llevó a cabo el pasado 13 de febrero, incluyendo todas las solicitudes recibidas durante los primeros cinco días hábiles del periodo de presentación.

Anuncia que iniciaron con los servicios de procesamiento

Por otro lado, detallaron que tras concluir el proceso de selección al azar, la agencia informó que ya ha comenzado con los servicios de procesamiento prioritario (premium processing) para las solicitudes seleccionadas.

Acotaron que los empleadores y trabajadores que participaron en esta fase ahora dependen de este sistema de selección electrónica para avanzar en sus trámites de contratación temporal, una medida crítica para sectores que dependen de mano de obra extranjera durante los meses de invierno y principios de primavera.

Por último, UCISIS recordó a los interesados que aún existe información detallada sobre las asignaciones restantes para el resto del año fiscal en la página oficial del USCIS dedicada al aumento temporal de visas no inmigrantes H-2B.