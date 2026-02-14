Melania Trump en Fort Bragg: Las cartas de amor fortalecen a nuestras tropas

Fort Bragg, NC.- La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump compartió un emotivo mensaje enfocado en el papel histórico de las «cartas de amor» dentro de la comunidad militar durante su visita a Pope Army Airfield y Fort Bragg.

Ante familias y miembros del servicio, Melania Trump resaltó que estas misivas han simbolizado por 250 años la unión entre la devoción a la familia y el compromiso con la nación, siendo un pilar emocional para los soldados en tiempos de despliegue.

La Casa Blanca en un comunicado, destacó que durante el discurso, la primera dama afirmó que la armonía entre el amor a la patria y el amor al hogar es lo que define la esencia única del ciudadano estadounidense.

First Lady Melania Trump Embraces Love of Country & Family to United States Armed Forces 🇺🇸♥️https://t.co/ogslod6FRa — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) February 13, 2026

Según sus palabras, este equilibrio fundamental no solo fortalece la moral de las fuerzas armadas, sino que también sirve de base para la construcción de comunidades sólidas, permitiendo que los militares mantengan su resiliencia mientras sirven a la nación con una valentía inigualable.

President Donald J. Trump greets military members and their families at Fort Bragg 🇺🇸 “Thank you to our great warriors and the men and women of the @USArmy.” pic.twitter.com/LoUNW4hhRL — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026

Agradece el sacrificio de las familias militares

La visita se llevó a cabo un día antes de San Valentín, ocasión que Melania Trump aprovechó para expresar, junto al Presidente, su profunda gratitud por la pasión y el sacrificio de las familias militares.

https://twitter.com/RapidResponse47/status/2022381426478346424

Asimismo, la Casa Blanca, destacó que Melania Trump, reconocida por ser una defensora constante del bienestar de las tropas, enfatizó que la administración valora enormemente la resiliencia de quienes defienden la libertad, honrando el servicio que prestan para mantener la seguridad de los Estados Unidos.

Finalmente, la primera dama tuvo el honor de introducir al presidente Donald Trump, a quien describió como el líder encargado de mantener una misión de «paz a través de la fuerza».

