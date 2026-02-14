Washington.- La Casa Blanca emitió un balance detallado de las acciones ejecutadas esta semana, destacando que el enfoque de la administración en la desregulación está produciendo beneficios tangibles para el bolsillo del ciudadano promedio.

En un comunicado, señalaron que al desmantelar estructuras burocráticas heredadas, el Ejecutivo busca eliminar el «impuesto oculto» que las regulaciones excesivas imponen sobre los bienes de consumo, desde la energía hasta el transporte, fortaleciendo el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.

De la misma manera, señalaron que el pilar central de esta estrategia informativa es la restauración de la autoridad constitucional, devolviendo al Congreso el poder de legislar sobre temas energéticos y ambientales que antes estaban en manos de funcionarios no electos.

Según los portavoces oficiales, este cambio de paradigma no solo garantiza una mayor transparencia democrática, sino que también protege a las industrias base —como la manufacturera y la minera— de agendas políticas que amenazan la estabilidad laboral y la competitividad nacional frente a competidores globales.

Gobierno de Trump busca crear empleos de alta calidad

Por otro lado, la Casa Blanca, afirmó que en términos de ahorro, la administración proyecta que la reducción de la carga regulatoria permitirá una reinversión masiva en el sector privado, fomentando la creación de empleos de alta calidad y reduciendo los costos operativos de las pequeñas empresas.

Asimismo, enfatizó que el crecimiento del PIB y la baja inflación son metas alcanzables mediante la eliminación de trabas que impedían la innovación tecnológica, especialmente en el sector automotriz y de generación eléctrica.

Por último, el informe resalta que estas medidas son parte de una visión integral de seguridad nacional, donde la independencia energética y la prosperidad interna son fundamentales para mantener la influencia de Estados Unidos en el extranjero.

Con estas acciones, la Casa Blanca asegura estar cumpliendo su promesa de «poner a los ciudadanos primero», transformando la política federal en una herramienta de servicio directo para el bienestar económico y la libertad individual.

