EE. UU. envía 6 toneladas de insumos médicos para la estabilización de Venezuela.

Washington.- El Departamento de Estado anunció que bajo las directrices del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han completado el primer puente aéreo de asistencia humanitaria hacia Venezuela, entregando un cargamento inicial de 6.000 kilogramos de suministros médicos.

En un comunicado explicaron que esta carga, compuesta por 25 pallets de medicamentos críticos, representa el inicio de una ofensiva logística diseñada para estabilizar el sistema de salud venezolano y atender urgencias médicas a nivel nacional.

De la misma manera, señalaron que la distribución de estos insumos estará a cargo del Ministerio de Salud interino, con el objetivo de reducir enfermedades prevenibles y salvar vidas de forma inmediata.

Sin pausa. pic.twitter.com/G4FS5RgpSz — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 13, 2026

Reiteran su plan integral de tres fases para Venezuela

Asimismo, resaltaron que esta acción forma parte de un plan integral de tres fases que busca no solo atender la emergencia, sino sentar las bases para la recuperación económica y la transición democrática en el país, asegurando que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan.

¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano. – LFD pic.twitter.com/pxJ4c6r4AZ — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 13, 2026

La administración ha enfatizado que este apoyo se rige bajo la política de «América Primero», garantizando total transparencia y rendición de cuentas hacia los contribuyentes estadounidenses.

Ver más: El Secretario de Energía de EE.UU. llega a una Venezuela en transición

El Departamento de Estado detalló además que a diferencia de modelos de asistencia tradicionales, el enfoque actual prioriza el restablecimiento de un sistema autosuficiente que permita a Venezuela integrarse nuevamente como un socio comercial activo y un mercado seguro para la innovación regional.

Por último, las autoridades estadounidenses reafirmaron su compromiso de trabajar junto a las instituciones interinas para ejecutar la reconciliación política. Con este suministro de medicamentos, se busca fortalecer la infraestructura sanitaria para atraer inversión del sector privado, acelerando el camino hacia una Venezuela próspera y democrática que sirva como pilar de estabilidad en el hemisferio.

Datos de interés

Es de mencionar, que durante una breve conferencia de prensa desde las afueras de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que visitará Venezuela. Sin embargo, no dio fecha cuando se realizará el viaje.

Presidente Trump: “Voy a hacer una vista a Venezuela… no hemos decidido (cuando).” https://t.co/tPqS4fM7uD — USA en Español (@USAenEspanol) February 13, 2026

Video: Rueda de Prensa: Presidente Donald Trump, desde Mar-a-Lago, Florida.