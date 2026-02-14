Comando Sur neutraliza embarcación terrorista en el Caribe

Washington.- En una operación de alta precisión denominada «Southern Spear», el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas.

En sus redes sociales, detallaron que la acción, ejecutada bajo las órdenes del General Francis L. Donovan, tuvo lugar tras confirmar mediante inteligencia que la nave transitaba por rutas clave del narcotráfico en el Mar Caribe con fines operativos criminales.

Explicaron que el resultado de la misión fue la neutralización de tres narcoterroristas, sin que se registraran bajas o daños en las fuerzas militares estadounidenses involucradas.

En este sentido, destacaron que este golpe estratégico se suma a los esfuerzos por desarticular las redes que financian la inestabilidad en la región, enviando un mensaje claro sobre la capacidad de respuesta y la vigilancia constante de los Estados Unidos en aguas internacionales frente a las amenazas trasnacionales.

Incautación de más de un millón de dosis de cocaína y fentanilo

En paralelo, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristy Noem destacó la labor de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras la incautación histórica de más de 1.7 mil millones de dosis letales de cocaína y fentanilo.

En sus redes sociales, señaló que estas sustancias, confiscadas en instalaciones de alta seguridad como Otay Mesa, representan una amenaza directa a la seguridad nacional; su retiro de circulación se considera una victoria crítica en la protección de millones de vidas frente a la crisis de opioides.

En este sentido, Noem defendió la importancia de financiar agencias como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señalando que estas misiones son fundamentales para la integridad territorial.

Por último, enfatizó que al desmantelar las rutas de tráfico y neutralizar elementos terroristas vinculados al régimen, los Estados Unidos refuerzan su postura de tolerancia cero ante el crimen organizado que utiliza a Venezuela y sus alrededores como base de operaciones.

