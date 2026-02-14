sábado, febrero 14, 2026
American Airlines solicita reactivar vuelos directos de Miami a Venezuela

ESTADOS UNIDOS
Maria Gabriela Perez

Washington.-  Tras el levantamiento de las restricciones aéreas, la aerolínea  American Airlines pidió oficialmente al Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) el permiso para retomar sus operaciones hacia Caracas y Maracaibo.

A través de varios medios de comunicación se conoció estos vuelos serían operados inicialmente por su filial Envoy Air, marcando el fin de una interrupción que duró casi siete años.

Asimismo, trascendió que aunque la solicitud ya fue consignada, la empresa aclaró que la fecha exacta del primer vuelo se definirá una vez se completen los trámites administrativos correspondientes.

La compañía destacó que esta iniciativa respalda la visión del presidente Donald Trump de normalizar los servicios aéreos con Venezuela para fomentar los viajes de negocios, turismo y, fundamentalmente, de carácter humanitario.

Reiteran su intención de regresar al mercado venezolano

Asimismo, American Airlines recordó que su intención de regresar al mercado venezolano se hizo pública a finales de enero. Coincidiendo con los anuncios presidenciales sobre el fin del veto impuesto en 2019 a las operaciones comerciales y de carga entre ambos países.

En  este sentido, destacaron que como la aerolínea con mayor trayectoria histórica en el país, American busca renovar sus lazos con la región desde su base en Florida, donde reside la mayor concentración de venezolanos en territorio estadounidense.

Por último, se conoció que en su petición, la empresa garantizó que cuenta con la logística necesaria para el suministro de combustible en los aeropuertos venezolanos y que la operación no presenta inconvenientes energéticos ni ambientales, asegurando un servicio eficiente para el reencuentro de miles de familias.

