Trump otorga indulto a cinco figuras históricas de la NFL

Washington.-El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump concedió indultos oficiales a cinco destacados exjugadores de la liga profesional de fútbol americano, bajo el argumento de ofrecer segundas oportunidades a quienes demostraron excelencia en el campo.

El anuncio fue realizado por Alice Marie Johnson, encargada de clemencia de la Casa Blanca a varios medios de comunicación, quien destacó que los beneficiados incluyen a Joe Klecko, Jamal Lewis, Travis Henry, Nate Newton y, de manera póstuma, Billy Cannon.

Ver más: Trump emite proclamación de indultos amplios

Johnson, explicó que estas medidas reflejan un compromiso con la redención y el coraje para resurgir tras enfrentar procesos legales por delitos que variaron desde falsificación hasta narcotráfico.

Today, the President granted pardons to five former NFL players—Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry, and the late great Dr. Billy Cannon. As football reminds us, excellence is built on grit, grace, and the courage to rise again. So is our nation. Special thanks… pic.twitter.com/Y4FC5lQwGE — Alice Marie Johnson (@AliceMarieFree) February 13, 2026

«Como nos recuerda el fútbol, ​​la excelencia se basa en la determinación, la gracia y el coraje para resurgir. Así es nuestra nación», acotó.

De la misma manera, indicaron que entre los perfiles más notables se encuentra Joe Klecko, miembro del Salón de la Fama y exestrella de los New York Jets, quien en el pasado admitió haber cometido perjurio ante un gran jurado federal.

Por otro lado, Nate Newton, tres veces campeón del Super Bowl con los Dallas Cowboys, recibió la noticia de su perdón a través del propietario del equipo, Jerry Jones.

Trascendió que Newton había cumplido condena tras declararse culpable de cargos federales por tráfico de drogas relacionados con la posesión de grandes cantidades de marihuana y efectivo.

Excorredores también fueron indultados

Asimismo, se conoció quela lista de indultados también incluye a los excorredores Jamal Lewis y Travis Henry, ambos vinculados anteriormente a conspiraciones de narcotráfico. Lewis fue sentenciado tras intentar gestionar negocios ilícitos de drogas al inicio de su carrera. Mientras que Henry se declaró culpable de financiar una red de transporte de cocaína entre Colorado y Montana.

Por último, el indulto póstumo fue para Billy Cannon, figura legendaria de los Houston Oilers, quien a mediados de los años 80 admitió haber falsificado dinero para cubrir deudas tras malas inversiones financieras.

Video: Decenas de trabajadores salieron corriendo ante la llegada de ICE