Tiroteo en residencia universitaria deja dos muertos

Orangeburg, SC.- Un tiroteo registrado la noche del jueves 12 de febrero dentro de una habitación del complejo residencial Hugine Suites dejó dos hombres muertos y otro herido en el campus de la South Carolina State University, en Orangeburg en Carolina del Sur. El hecho obligó a las autoridades a ordenar un cierre preventivo que se extendió durante casi ocho horas y que concluyó alrededor de las 5:00 a. m. del viernes 13 de febrero.

La universidad activó el bloqueo del campus cerca de las 9:15 p. m., poco después de que se reportaran disparos en el interior del complejo. La South Carolina Law Enforcement Division informó que uno de los hombres murió en el lugar y que el segundo falleció tras su traslado a un hospital. Las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas. El estado de la persona hospitalizada no ha trascendido.

La agencia estatal indicó que la Oficina Forense del Condado Orangeburg proporcionará información adicional sobre los fallecidos. Investigadores permanecieron en la escena mientras equipos policiales patrullaron el campus y zonas cercanas.

El incidente ocurre poco más de cuatro meses después de dos tiroteos durante las celebraciones de bienvenida del 4 de octubre según reporte de medios locales. Uno de esos hechos, ocurrido cerca del mismo complejo residencial, dejó una mujer de 19 años muerta, mientras otro hombre sufrió heridas en un segundo episodio armado. Tras esos sucesos, el rector Alexander Conyers anunció nuevas medidas de seguridad, incluidas vallas perimetrales adicionales y un refuerzo de patrullas para controlar accesos.

Fundada en 1896, la institución constituye la única universidad pública históricamente afroamericana del estado y atiende a más de 2.900 estudiantes. La comunidad académica conmemoró recientemente el 58.º aniversario de la Masacre de Orangeburg de 1968, un episodio que marcó profundamente su historia.

