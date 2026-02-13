Se viene el Fairy House Festival 2026

Charlotte, NC.- El Fairy House Festival 2026, un evento de hadas extremadamente popular de febrero del Parque y Recreación de Mecklenburg County, regresa a Latta Nature Preserve, 5226 Sample Road, Huntersville, NC, el 28 de febrero de 2026, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

El festival se lleva a cabo en el área de estacionamiento frente al mar de Latta Nature Preserve.

Se requieren boletos anticipados y cuestan $7 para mayores de 5 años. Es gratis para niños menores de 4 años. Los boletos ya están a la venta. Es necesario comprar boletos anticipados. Se agotan.

Este festival celebra las casas de hadas y las hadas. Niños vestidos de hadas y gnomos visitan la Reserva Natural Latta y disfrutan de cuentos, manualidades, actividades y juegos. (Se recomienda el uso de disfraces, pero no es obligatorio).