Se viene el Fairy House Festival 2026

Charlotte, NC.- El Fairy House Festival 2026, un evento de hadas extremadamente popular de febrero del Parque y Recreación de Mecklenburg County, regresa a Latta Nature Preserve, 5226 Sample Road, Huntersville, NC, el 28 de febrero de 2026, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
El festival se lleva a cabo en el área de estacionamiento frente al mar de Latta Nature Preserve.
Lee también: Opción fin de semana: Diviértete con las hadas y la naturaleza
Se requieren boletos anticipados y cuestan $7 para mayores de 5 años. Es gratis para niños menores de 4 años. Los boletos ya están a la venta. Es necesario comprar boletos anticipados. Se agotan.
Este festival celebra las casas de hadas y las hadas. Niños vestidos de hadas y gnomos visitan la Reserva Natural Latta y disfrutan de cuentos, manualidades, actividades y juegos. (Se recomienda el uso de disfraces, pero no es obligatorio).
El festival se celebra con lluvia, sol o nieve.
Lo más destacado del festival son las casas de hadas a lo largo de Audubon Loop en Latta Nature Preserve.
Puedes encontrar elaboradas casas de hadas a la venta en línea, pero hemos escuchado de fuentes confiables que las hadas prefieren las casas creadas por niños.
El festival incluye:
- Un concurso de construcción de casas de hadas
- Narración de historias
- Manualidades infantiles
- Actividades
- Juegos
- vendedores de comida
Sendero permanente de casas de hadas en la reserva natural de Latta
¿Sabías que las casas de hadas están en Audubon Loop durante todo el año?
Los niños y las familias han estado construyendo casas de hadas en la Reserva Natural Latta durante años.
Simplemente salga a caminar por Audubon Loop, en cualquier época del año, y verá muchos de ellos.
También verás muchos fuertes, ¡y podrás construir uno también!