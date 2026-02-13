Más de 50 detenidos tras operativo contra red de fentanilo en Florida

Polk.- El Fiscal General James Uthmeier anunció la desarticulación de una red de narcotráfico vinculada a la pandilla «Valentine Bloods», resultando en la captura de 51 individuos.

En una rueda de prensa, explicó que el operativo permitió el decomiso de más de 70 libras de metanfetamina y 10 libras de fentanilo, una sustancia responsable de miles de muertes por sobredosis. La organización operaba principalmente en Florida Central, con ramificaciones logísticas que llegaban hasta California.

Explicó que la investigación, que inició en agosto de 2025, fue un trabajo conjunto entre la Oficina del Sheriff del condado Polk, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y la Fiscalía Estatal. Mediante vigilancia e interceptación de comunicaciones entre octubre de 2025 y enero de 2026, los agentes lograron identificar a los líderes y distribuidores de esta empresa criminal que operaba en cuatro condados.

Today, we announced the takedown of a highly organized, fentanyl-pushing criminal enterprise in Central Florida.



Law enforcement made 51 arrests, and seized enough fentanyl to kill nearly 3 million people. Our prosecutors will hold these poison-pushers accountable! — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) February 13, 2026

Sigue la búsqueda de otros sospechosos

Por su parte, el Sheriff Grady Judd fue enfático al declarar que los traficantes de fentanilo están destruyendo familias y que los oficiales arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad de estos «mercaderes de la muerte».

Mientras, que el FDLE calificó la operación como un modelo de eficiencia para desmantelar organizaciones criminales desde la cima.

En este sentido, destacaron que los detenidos enfrentan cargos graves que incluyen tráfico de drogas, conspiración y extorsión bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).

Por último, anunciaron que actualmente, 31 de los implicados ya están bajo custodia, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de otros cuatro sospechosos con órdenes de arresto activas.

