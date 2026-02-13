viernes, febrero 13, 2026
Gobierno de Trump intensifica la fiscalización de procesos de naturalización

INMIGRACIÓN
Logran la desnaturalización de un hombre por delitos de abuso sexual infantil
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto en marcha una iniciativa estratégica destinada a fortalecer la integridad del sistema de inmigración legal.

Así se conoció a través de varios de medios de comunicación que indicaron que la administración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ha comenzado a desplegar especialistas y reasignar personal en más de 80 oficinas del país para auditar expedientes de ciudadanía obtenidos mediante presuntas irregularidades.

Trascendió que el objetivo central es identificar y remitir entre 100 y 200 casos mensuales a la oficina de litigios para posibles desnaturalizaciones.

De la misma manera, voceros de migración indicaron que esta medida se enfoca principalmente en individuos que omitieron antecedentes penales graves, violaciones a los derechos humanos o cometieron fraudes contra programas gubernamentales como Medicaid.

Gobierno de Trump prioriza su política “tolerancia cero”

Al respecto, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, subrayó a varios medios de comunicación que la agencia mantiene una política de «tolerancia cero» frente al engaño en las solicitudes.

«Nuestra prioridad es garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos legales y mantengan una conducta ética conserven el privilegio de ser ciudadanos estadounidenses», afirmó.

Por último, expertos han coincidido que aunque el proceso legal para revocar una ciudadanía es complejo y puede durar años, la administración busca agilizar los mecanismos de detección para proteger la seguridad nacional y el estado de derecho.

