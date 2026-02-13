Gobierno de Trump intensifica la fiscalización de procesos de naturalización

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto en marcha una iniciativa estratégica destinada a fortalecer la integridad del sistema de inmigración legal.

Así se conoció a través de varios de medios de comunicación que indicaron que la administración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ha comenzado a desplegar especialistas y reasignar personal en más de 80 oficinas del país para auditar expedientes de ciudadanía obtenidos mediante presuntas irregularidades.

Trascendió que el objetivo central es identificar y remitir entre 100 y 200 casos mensuales a la oficina de litigios para posibles desnaturalizaciones.

Donald Trump quiere aumentar esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas.https://t.co/fV28UwKuV2 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) February 13, 2026

De la misma manera, voceros de migración indicaron que esta medida se enfoca principalmente en individuos que omitieron antecedentes penales graves, violaciones a los derechos humanos o cometieron fraudes contra programas gubernamentales como Medicaid.

Gobierno de Trump prioriza su política “tolerancia cero”

Al respecto, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, subrayó a varios medios de comunicación que la agencia mantiene una política de «tolerancia cero» frente al engaño en las solicitudes.

🇺🇸 Aumentan los esfuerzos del Gobierno para revocar ciudadanías a naturalizados.https://t.co/whGwoOHpMd — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) February 13, 2026

«Nuestra prioridad es garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos legales y mantengan una conducta ética conserven el privilegio de ser ciudadanos estadounidenses», afirmó.

Por último, expertos han coincidido que aunque el proceso legal para revocar una ciudadanía es complejo y puede durar años, la administración busca agilizar los mecanismos de detección para proteger la seguridad nacional y el estado de derecho.

