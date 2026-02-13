Washington.- La Casa Blanca, a través del Subsecretario de Prensa Kush Desai, anunció que el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero muestra una victoria sobre la crisis inflacionaria.

En un comunicado indicaron que la inflación interanual descendió al 2.4%, superando las expectativas del mercado y alcanzando su nivel más bajo desde mayo.

De la misma manera, señalaron que según el reporte, la inflación subyacente también cayó a su punto más bajo en casi cinco años, lo que refleja una estabilización económica sostenida.

DON'T BE A PANICAN! ✅ Core inflation at its lowest level since 2021

💰 Private sector wages outpacing inflation

📉 Gas prices are down 7.5% year over year pic.twitter.com/ijvS6UNdyl — The White House (@WhiteHouse) February 13, 2026

Destacan el incremento de los salarios

Por otro lado, el informe resalta que los salarios de los trabajadores están aumentando a un ritmo superior al de los precios. Al mismo tiempo, detallaron que en el primer año del regreso del presidente Trump a la oficina, las ganancias reales para el sector privado superaron la inflación por un margen de $1.400.

Resaltaron que sectores como la minería, la construcción y la manufactura reportaron incrementos significativos en el poder adquisitivo de sus empleados.

Brand new data shows inflation down to 2.4% in January — beating expectations (again). All private sector workers saw real earnings beat inflation by ~$1,400 in President Trump's first year. Construction workers: $2,100

Manufacturing workers: $1,700

Mining workers: $2,400 pic.twitter.com/cgkzRaBvBj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 13, 2026

Asimismo, entre los datos más relevantes, se destaca la disminución en los precios de alimentos básicos como carne, huevos y café, así como una caída del 1.5% en los costos de energía.

Acotaron también que el precio de los medicamentos recetados se mantuvo estable y muestra una tendencia a la baja gracias a los nuevos acuerdos de precios de la administración. Estos indicadores sugieren un alivio directo para el presupuesto de las familias estadounidenses.

Por último, el gobierno proyecta que, con una inflación baja y estable, la economía de los Estados Unidos se potenciará aún más.

En este sentido, Desai señaló que este escenario prepara el terreno para futuros recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, consolidando una nueva era de prosperidad y asequibilidad bajo el liderazgo económico actual.

