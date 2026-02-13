viernes, febrero 13, 2026
Modified date:

Gobierno de Trump destaca caída de la inflación e incremento salarial

ECONOMÍA
6
Gobierno de Trump destaca caída de la inflación y crecimiento de salarios
Maria Gabriela Perez

Washington.-   La Casa Blanca, a través del Subsecretario de Prensa Kush Desai, anunció que el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero muestra una victoria sobre la crisis inflacionaria.

En un comunicado indicaron que la inflación interanual descendió al 2.4%, superando las expectativas del mercado y alcanzando su nivel más bajo desde mayo.

De la misma manera, señalaron que según el reporte, la inflación subyacente también cayó a su punto más bajo en casi cinco años, lo que refleja una estabilización económica sostenida.

Destacan el incremento de los salarios

Por otro lado, el informe resalta que los salarios de los trabajadores están aumentando a un ritmo superior al de los precios. Al mismo tiempo, detallaron que en el primer año del regreso del presidente Trump a la oficina, las ganancias reales para el sector privado superaron la inflación por un margen de $1.400.

Ver más: Anuncian reembolsos récord tras entrada en vigor de recortes fiscales

Resaltaron que sectores como la minería, la construcción y la manufactura reportaron incrementos significativos en el poder adquisitivo de sus empleados.

Asimismo, entre los datos más relevantes, se destaca la disminución en los precios de alimentos básicos como carne, huevos y café, así como una caída del 1.5% en los costos de energía.

Acotaron también que el precio de los medicamentos recetados se mantuvo estable y muestra una tendencia a la baja gracias a los nuevos acuerdos de precios de la administración. Estos indicadores sugieren un alivio directo para el presupuesto de las familias estadounidenses.

Por último, el gobierno proyecta que, con una inflación baja y estable, la economía de los Estados Unidos se potenciará aún más.

En este sentido, Desai señaló que este escenario prepara el terreno para futuros recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, consolidando una nueva era de prosperidad y asequibilidad bajo el liderazgo económico actual.

Video: Cuidado con el “amor” digital: estafas románticas en aumento

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.