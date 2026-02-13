Gobierno de Trump anuncia el fin del TPS para Yemen

Washington.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció oficialmente la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Yemen.

Según el comunicado, la medida entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, tras determinarse que el país ya no cumple con las condiciones de conflicto armado que justificaron la designación original en 2015.

Asimismo, la administración de Donald Trump, subrayó que esta decisión busca devolver al programa su naturaleza temporal y priorizar los intereses de seguridad nacional.

Por otro lado, en el comunicado indicó que a partir de la fecha de terminación, los beneficiarios del TPS que no posean otra base legal para permanecer en el país dispondrán de un plazo de 60 días para abandonar los Estados Unidos de manera voluntaria.

Destacan que podrán proceder con arrestos y deportaciones

Es de mencionar, que el anuncio menciona que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá proceder con el arresto y la deportación de cualquier nacional yemení que permanezca sin estatus una vez concluido este periodo.

En este sentido, el DHS insta a las personas afectadas a utilizar herramientas digitales oficiales para reportar su salida. Al mismo tiempo, recordaron que este proceso de salida voluntaria incluiría incentivos como asistencia para el viaje y bonos de salida de $2.600, además de preservar potenciales oportunidades para la inmigración legal en el futuro.

No obstante, se advierte que aquellos que sean removidos forzosamente por las autoridades podrían enfrentar una prohibición permanente de reingreso al país.

Por último, enfatizaron que el enfoque actual de «América Primero» requiere una revisión estricta de quiénes califican para permanecer en territorio estadounidense bajo estas protecciones especiales.

