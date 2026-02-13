EE.UU. suspende operaciones de la DEA en Santo Domingo

Santo Domingo.- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en esta capital.

A través de sus redes sociales se conoció que la decisión, efectiva de inmediato, responde a una directriz de la embajadora Leah F. Campos para facilitar una auditoría e investigación interna sobre posibles conductas irregulares.

En un comunicado oficial, la diplomática fue enfática al señalar que la administración no permitirá que el cargo público sea utilizado para beneficios particulares.

«La percepción de corrupción es inaceptable en nuestra misión diplomática», declaró Campos, resaltando la importancia de mantener la confianza pública.

El cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada. La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región. Ese… — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) February 12, 2026

Continuarán su lucha contra el narcoterrorismo

Por otro lado, a pesar de esta suspensión operativa, la Embajada aclaró que la colaboración con el gobierno dominicano en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado no se verá afectada.

Ver más: EE.UU. despliega flota aérea en dominicana para la «operación lanza del sur»

Es de mencionar que la gestión actual de la República Dominicana ha sido reconocida por sus esfuerzos «sin precedentes» en el decomiso de sustancias ilícitas, y el Departamento de Estado asegura que el trabajo conjunto continuará con la misma intensidad mientras concluye la investigación de la oficina.

«La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso», destacó el embajada de EE.UU.

Corruption holds no place in the U.S. government or any other government. It is a disgusting and disgraceful violation of public trust to use one's official capacity for personal gain. I will not tolerate even the perception of corruption anywhere in the Embassy I lead. To that… pic.twitter.com/xuG7yQXIGQ — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) February 12, 2026

Video: El Pisco Sour fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación el 2007.