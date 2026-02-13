Demandan a Harvard por ocultar datos de admisiones

Boston.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) interpuso una demanda formal contra la Universidad de Harvard, acusándola de obstaculizar una revisión de cumplimiento de los derechos civiles.

Según el documento judicial publicado en su portal web, la institución se ha negado a entregar información detallada sobre sus procesos de selección, necesaria para verificar si sigue utilizando criterios raciales tras la sentencia de la Corte Suprema de 2023.

Al respecto, la fiscal general, Pamela Bondi, señaló que el acceso a estos datos es fundamental para asegurar que las instituciones educativas del país operen bajo principios de mérito y transparencia.

"Under President Trump’s leadership, this Department of Justice is demanding better from our nation’s educational institutions. Harvard has failed to disclose the data we need to ensure that its admissions are free of discrimination — we will continue fighting to put merit over… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) February 13, 2026

«No permitiremos que las universidades ignoren las leyes federales de derechos civiles», afirmó por su parte la fiscal general Adjunta, Harmeet K. Dhillon, calificando la entrega de datos como un requisito básico para cualquier entidad que reciba fondos públicos.

Ver más: Gobierno de Trump inició investigación a la Universidad de Harvard

Alegan que ha retrasado la entrega de políticas de admisión

Por otro lado, el Departamento de Justicia detalló que la demanda alega que Harvard ha retrasado deliberadamente la entrega de políticas de admisión y correspondencia relacionada con programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

En este sentido, destacaron que buscan, a través de esta acción legal, obligar a la universidad a mostrar total transparencia en sus registros para confirmar que sus prácticas de ingreso son legalmente justas.

Video: Comercios preparados para el Día de San Valentín