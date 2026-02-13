CBP intensifica preparativos de seguridad y facilitación de viajes para el Mundial 2026

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció un aumento masivo en las aprobaciones del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA), con más de un millón de trámites procesados en el primer trimestre del año fiscal 2026.

Explicaron en un comunicado que esta gestión forma parte de la estrategia logística para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde países como el Reino Unido, Francia y Alemania lideran la lista de visitantes autorizados.

Al respecto, Matthew Davies, director ejecutivo de programas de pasajeros de la CBP, destacó que el objetivo es garantizar viajes seguros y legales para los millones de aficionados que se esperan.

De la misma manera, mediante la expansión de los Programas de Viajero Confiable (TTP), las autoridades buscan reducir los tiempos de espera en las filas y mejorar la experiencia del visitante sin comprometer la seguridad fronteriza.

Recibieron más de 600 mil solicitudes

Por otro lado, detallaron que durante el último trimestre, se recibieron más de 656.000 solicitudes para programas como Global Entry, SENTRI y NEXUS. Para facilitar estos procesos, la CBP está realizando eventos de inscripción móvil en países clasificados para el mundial, incluyendo recientes jornadas en Alemania y Croacia, con una próxima cita programada en Sídney, Australia, a finales de febrero.

Por último, la CBP recomienda a todos los viajeros elegibles solicitar sus autorizaciones ESTA y TTP con suficiente antelación a sus vuelos. Con el uso de tecnología avanzada y cooperación internacional, Estados Unidos busca proyectarse como un destino eficiente y seguro para el evento deportivo más grande del mundo en 2026.

