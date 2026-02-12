Fort Bragg, NC.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, viajarán este viernes 13 de febrero a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, una de las más grandes del país, con el objetivo de reunirse con las tropas que participaron en la misión que terminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

1 de 5

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó la agenda en una conferencia con periodistas en la que detalló que el mandatario y su esposa esperan con entusiasmo el encuentro. La actividad incluirá reuniones con miembros de las fuerzas especiales y sus familias, además de homenajes a los soldados que ejecutaron la denominada Operación Resolución Absoluta.

Lee también: Machado anuncia su pronto regreso y agradece a Trump la captura de Maduro

La base de Fort Bragg, que alberga a la élite del Ejército estadounidense conocida como Fuerza Delta, se ha convertido en el epicentro de este reconocimiento. Esta unidad especial desempeñó un papel clave en el operativo que permitió capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y trasladarlos a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales. En meses pasados circularon fotos y videos en redes sociales, donde Trump presenció entrenamientos militares de alto riesgo previo a la captura del líder chavista.

Leavitt definió a los miembros de las fuerzas especiales como “heroicos” y destacó que el acto de este viernes 13 de febrero busca honrar su desempeño en una misión de alta complejidad. La Fuerza Delta tiene historial en operaciones antiterroristas, rescate de rehenes y misiones encubiertas, y su participación en el operativo venezolano marcó un hito en la historia reciente de intervenciones militares estadounidenses.

La captura de Maduro provocó repercusiones diplomáticas en la región y reconfiguró el panorama geopolítico. Maduro y Flores enfrentan procesos legales en Nueva York bajo acusaciones que incluyen narcotráfico, tras ser sacados de Venezuela en el marco de la operación que combinó fuerzas terrestres, inteligencia y apoyo aéreo.

La visita de Trump se interpreta como un gesto de respaldo a las fuerzas armadas estadounidenses y un refuerzo del mensaje gubernamental sobre la importancia de las operaciones de élite en la lucha contra lo que la administración estadounidense define como amenazas al orden internacional.

Además de reconocer a los efectivos, el presidente y la primera dama sostendrán encuentros con familias de los militares para subrayar la labor que estas unidades desempeñan en misiones de alto riesgo. La agenda en Fort Bragg se inscribe dentro de una serie de actividades públicas y ceremoniales programadas para este fin de semana.

Este viaje representa una oportunidad para que la Casa Blanca destaque la importancia de sus fuerzas especiales y su papel en operaciones internacionales de relevancia.

Video: Venezolanos en Charlotte se pronuncian frente a la captura de Maduro y Cilia Flores