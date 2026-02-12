Charlotte, NC.- La organización sin fines de lucro Prospera fortalece el ecosistema empresarial con una agenda de talleres presenciales orientados al crecimiento y profesionalización de pequeños negocios. Con un enfoque bilingüe, la entidad ofrece capacitación, acompañamiento y recursos diseñados para que los emprendedores consoliden sus proyectos y contribuyan al desarrollo económico de sus comunidades.

Bajo el lema “Empoderando a los emprendedores”, Prospera presenta dos encuentros clave durante el mes de febrero en Carolina del Norte. Estas actividades forman parte de su programa de formación continua, que busca dotar a empresarios emergentes de herramientas prácticas y actualizadas.

El próximo taller, titulado “Inteligencia Artificial: Cómo mejorar la productividad de su negocio”, se llevará a cabo el 18 de febrero de 2026, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m., en 4021 Carya Dr, Raleigh, NC 27610. Durante la sesión, los participantes conocerán aplicaciones concretas de la inteligencia artificial para optimizar procesos, reducir costos operativos y mejorar la toma de decisiones. Los interesados pueden completar su registro a través del siguiente enlace dando clic aquí.

El siguiente encuentro, “Prepare su negocio para obtener contratos”, se realizará el 26 de febrero de 2026, también de 5:30 p.m. a 6:30 p.m., en 145 Scaleybark Rd, Suite C, Charlotte, NC 28205. En esta jornada, especialistas orientarán a los asistentes sobre requisitos, estructura financiera y estrategias necesarias para acceder a oportunidades de contratación, tanto en el sector público como en el privado. El registro está disponible en el siguiente enlace dando clic aquí.

Prospera opera desde 1991 como organización de desarrollo económico y presta servicios en Florida, Georgia y Carolina del Norte. La institución sostiene su labor gracias al respaldo de donantes, voluntarios y aliados estratégicos que comparten el compromiso de fortalecer a las pequeñas empresas.

A lo largo de más de tres décadas, Prospera ha consolidado un modelo de acompañamiento que combina formación técnica, asesoría personalizada y acceso a redes de apoyo. Este enfoque integral permite que los emprendedores no solo inicien negocios, sino que también los escalen de manera sostenible.

Quienes deseen ampliar información sobre programas, servicios y próximas actividades pueden visitar el sitio oficial: https://prosperausa.org/.

