Periodo de votación anticipada presencial inició este 12 de febrero

Raleigh, NC.- Las autoridades electorales informaron que el período de votación anticipada en persona para las elecciones primarias de marzo de 2026 comenzó este jueves 12 de febrero y se extenderá hasta las 3:00 p. m. del sábado 28 de febrero de 2026. Este mecanismo permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho al voto antes de la jornada oficial, programada para el martes 3 de marzo de 2026.

El cronograma establece más de dos semanas para que los electores acudan a los centros habilitados en sus respectivos condados. Con esta modalidad, el sistema electoral busca facilitar la participación y reducir la afluencia concentrada en un solo día.

Cada condado publicará la lista de centros de votación anticipada junto con sus horarios específicos. Los votantes podrán consultar esta información mediante la herramienta oficial de búsqueda de centros de votación anticipada. Además, las autoridades pondrán a disposición un listado actualizado de ubicaciones y horarios en la sección correspondiente a centros de votación anticipada.

La jornada principal de las primarias tendrá lugar el martes 3 de marzo de 2026. Durante esa fecha, los centros de votación operarán conforme al calendario regular establecido para elecciones primarias. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar con antelación su centro asignado y los requisitos vigentes para sufragar.

Las elecciones primarias cumplen una función clave dentro del proceso democrático, ya que permiten a los votantes seleccionar a los candidatos que representarán a sus partidos en comicios posteriores. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de informarse oportunamente sobre fechas, lugares y procedimientos.

Quienes deseen ampliar detalles sobre las elecciones primarias de 2026 pueden consultar la sección oficial de próximas elecciones. Allí encontrarán información sobre candidaturas, boletas y normativas aplicables. Para conocer aspectos específicos sobre el proceso de votación anticipada en persona, las autoridades habilitaron también la sección “Vote temprano en persona”, donde explican requisitos, horarios y lineamientos generales.

Con la apertura del período anticipado el 12 de febrero, el calendario electoral entra en una fase decisiva. Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para que revise la información oficial y participe de manera informada en las primarias de marzo de 2026.

