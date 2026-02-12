Pre-K de MECK abre inscripción para el año escolar 2026-2027 

Charlotte, NC.- Ya está abierta la inscripción para el año escolar 2026-2027 en MECK Pre-K, el programa preescolar de alta calidad para niños de 4 años de Mecklenburg County, disponible sin costo para las familias. Pueden reservar su lugar hoy mismo en MeckPreK.org.

Desde su lanzamiento en 2018, MECK Pre-K ha ayudado a miles de niños a construir bases sólidas para su trayectoria educativa. Hoy, los niños del año inaugural del programa se preparan para la secundaria y varias familias compartieron sus experiencias de «Un día en la vida» de su hijo en MECK Pre-K:

Los padres comparten sus experiencias al respecto: «¡Mi hijo está deseando ir a la escuela todas las mañanas! Le encanta estar con sus amigos y adora a todos sus profesores». «Habla de lo que aprendió en la escuela. Le encanta el tiempo en el centro».

MECK Pre-K se centra en experiencias de aprendizaje atractivas, entornos enriquecedores y en preparar a los niños para el éxito académico y social.

Las familias pueden visitar MeckPreK.org y hacer clic en el botón «Solicitar ahora». También pueden encontrar programas de MECK Pre-K y otros programas Smart Start en una de estas ubicaciones:

Centro de recursos comunitarios Ella B. Scarborough 430 Stitt Road, Charlotte Martes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Centro de recursos comunitarios Valerie C. Woodard 3205 Freedom Drive, Entrada A, Charlotte Miércoles de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.



Se publicarán eventos de registro adicionales en MeckPreK.org/Events .

Acerca de MECK Pre-K

MECK Pre-K es un programa preescolar de alta calidad, abierto a todos los niños de 4 años de Mecklenburg County, sin costo para las familias. Las aulas se encuentran en centros de desarrollo infantil con licencia y son impartidas por maestros con licencia y maestros auxiliares altamente calificados. MECK Pre-K es administrado por Smart-Start del Mecklenburg County y financiado por Mecklenburg.

Acerca de Smart Start de Mecklenburg

Smart Start de Mecklenburg moviliza recursos, forja asociaciones y apoya a las familias para mejorar la salud, la educación y el desarrollo de la primera infancia y garantizar que los niños estén preparados para el jardín de infantes.

Video: ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA PROGRAMA “MECK PRE K EN CHARLOTTE