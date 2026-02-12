Charlotte, NC.- Agentes de Westover Division del CMPD desarticularon un presunto punto de almacenamiento y distribución de drogas en una residencia ubicada en la cuadra 2000 Piedmont Hills Place, tras recibir una denuncia comunitaria que alertó sobre la presencia de una cantidad significativa de estupefacientes en el lugar.

Westover Division officers recently received a tip that a residence in the 2000 block of Piedmont Hills Place reportedly contained a large amount of suspected narcotics. After further investigation, officers obtained and executed a search warrant, locating and seizing:

Luego de recopilar información preliminar, los investigadores desarrollaron diligencias que les permitieron sustentar una orden de registro. Con la autorización judicial en mano, el equipo ingresó al inmueble y ejecutó el procedimiento, durante el cual aseguró armas, drogas y diversos elementos asociados con la presunta comercialización de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, los agentes incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas dos que figuraban como robadas. También aseguraron 368 rondas de munición, siete cargadores, dos máscaras de gas y un chaleco de protección balística. En el lugar hallaron además seis básculas digitales, dos molinillos y dinero en efectivo por un total aproximado de 1.989 dólares.

En cuanto a las sustancias, el operativo permitió decomisar aproximadamente 352,3 gramos de prometazina sospechosa; 30 pastillas que presuntamente contenían anfetamina; 226,7 gramos de supuesto fentanilo; 121,4 gramos de presunta heroína; 859,5 gramos de aceite de marihuana; 12.780,9 gramos de cera de marihuana; 9.804,5 gramos de marihuana; 136 gramos de alimentos con presunta infusión de marihuana y 916,7 gramos de psilocibina.

Las autoridades indicaron que varios de los narcóticos se encontraban empaquetados y marcados de forma compatible con su distribución o venta, lo que refuerza la hipótesis de tráfico.

Tras el procedimiento, los agentes arrestaron a Daniel Torres, de 25 años. La fiscalía le imputó cargos por tráfico de fentanilo, tráfico de heroína y tráfico de marihuana, además de posesión de sustancia controlada de la Lista II y posesión con intención de fabricar, vender o entregar sustancia controlada de la Lista I. También enfrenta cargos por posesión de arma de fuego robada, mantener una vivienda para actividades ilícitas y posesión de parafernalia vinculada a marihuana y otras drogas.

Las autoridades destacaron que la denuncia ciudadana resultó determinante para iniciar la investigación y retirar de circulación una cantidad considerable de presuntas sustancias ilícitas y armamento.

Para más detalles, las autoridades remiten al informe oficial número 20251212-1951-00.

