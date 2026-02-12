Distinguen a 5 Escuelas Magnet del CMS

Charlotte, NC.- Cinco escuelas en Charlotte-Mecklenburg Schools han sido nombradas Escuelas Magnet de Distinción por Escuelas Magnet de América (MSA), la asociación nacional de escuelas magnet y temáticas. Los premios se otorgan a las escuelas que demuestran una dedicación excepcional a los estándares académicos, la innovación curricular y la diversidad.

Felicitaciones a las siguientes Escuelas Magnet de Distinción 2026:

Billingsville Cotswold Elementary School (Bachillerato Internacional) North Mecklenburg High School (Bachillerato Internacional) Piedmont Middle School (Bachillerato Internacional) Rea Farms STEAM Academy (STEAM) South Academy of International Languages (Inmersión Lingüística)

Para recibir un premio nacional al mérito, los miembros de MSA deben presentar una solicitud detallada, la cual es evaluada por un panel de educadores. Estas escuelas son evaluadas y calificadas según su capacidad demostrada para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, promover la diversidad racial y socioeconómica, ofrecer currículos e instrucción integrados, y crear sólidas alianzas familiares y comunitarias que fortalezcan el lema magnet de la escuela.

Las escuelas serán reconocidas en una ceremonia de premios que se llevará a cabo en la conferencia nacional de MSA, del 14 al 17 de abril, en San Diego.

Para obtener más información sobre el programa de Premios Nacionales al Mérito, visite www.magnet.edu.

Acerca de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg

Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg son el decimosexto distrito escolar más grande del país y el segundo más grande de Carolina del Norte. El distrito brinda instrucción y apoyo académico a más de 140,000 estudiantes en todo Mecklenburg. Atienden a estudiantes de 175 países que hablan 148 idiomas, así como a estudiantes con discapacidades físicas y de aprendizaje. Ofrecen una amplia gama de opciones para prepararlos para la universidad y el mundo laboral, incluyendo 104 programas magnet en 71 escuelas y 21 programas de educación profesional y técnica.

Lee también: Clima invernal obliga al cierre total de CMS este lunes 26 de enero

Finalmente, su visión es crear un entorno innovador, inclusivo y centrado en el estudiante que fomente el desarrollo de estudiantes independientes. Con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial, las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg lideran la comunidad en excelencia educativa, inspirando la curiosidad intelectual, la creatividad y el logro. Un sinfín de posibilidades comienzan en CMS.

Video: CMS introduce nuevas vías de educación