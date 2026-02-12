Día de los Presidentes en el Museo de Waxhaws

Charlotte, NC.- El Museo de Waxhaws, 8215 Waxhaw Hwy, Waxhaw, Carolina del Norte, organizará una celebración del Día de los Presidentes el lunes 16 de febrero de 2026, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. La entrada para niños y estudiantes es gratuita. La entrada para adultos cuesta $10 y la entrada para personas mayores, militares y educadores cuesta $8. Lee también: Inician los trabajos para la construcción del gran salón de baile en la Casa Blanca El evento incluye manualidades y actividades, y la oportunidad de aprender sobre nuestro séptimo presidente, que nació en Waxhaws. Sobre el Día de los Presidentes

El Día de los Presidentes, que Estados Unidos celebra el tercer lunes de febrero, honra el legado y la contribución histórica de los mandatarios que han liderado la nación desde su fundación. Aunque en su origen la conmemoración reconocía exclusivamente el natalicio de George Washington, primer presidente del país, la fecha evolucionó hasta integrar también la figura de Abraham Lincoln y, con el tiempo, amplió su alcance simbólico para incluir a todos los presidentes estadounidenses.

El Congreso estableció oficialmente la festividad federal en 1971, tras la aprobación de la Ley de Días Festivos Uniformes, que trasladó varias conmemoraciones a lunes con el objetivo de generar fines de semana largos. Más allá del descanso laboral para empleados federales y muchas instituciones públicas, la jornada invita a reflexionar sobre el liderazgo, la institucionalidad y los desafíos que cada administración enfrentó en distintos momentos de la historia nacional.

Lee también: Líderes mundiales y miles de fieles asistieron al funeral del Papa Francisco

Escuelas y organismos públicos suelen organizar actividades educativas que resaltan episodios clave, decisiones trascendentales y discursos emblemáticos. Al mismo tiempo, el sector comercial aprovecha la fecha para impulsar campañas promocionales, lo que convierte el feriado en uno de los fines de semana de mayor actividad minorista del año.

De esta manera, el Día de los Presidentes combina memoria histórica, civismo y dinámica económica, consolidándose como una fecha que conecta el pasado político del país con su presente social y cultural.