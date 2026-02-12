Desmantelan red de tráfico humano en la frontera Vermont-Canadá

Vermont –Un gran jurado federal en el Distrito de Vermont presentó una acusación formal contra dos personas, entre ellos un migrante dominicano, por su participación en una conspiración para traficar extranjeros hacia Estados Unidos.

En el comunicado identificaron a los detenidos como Francisco Antonio Luna Rosado, ciudadano dominicano, y Jesús Hernández Ortiz, ciudadano estadounidense.

Explicaron que la red operaba trasladando personas desde México, Centroamérica y Sudamérica a través de la frontera entre EE.UU. y Canadá. Luna Rosado enfrenta cargos adicionales por lavado de dinero tras procesar transacciones financieras que superan los $10.000 derivadas de estas actividades ilícitas.

De la misma manera, señalaron que la investigación reveló que, desde agosto de 2022 hasta marzo de 2024, Luna Rosado dirigió una operación sofisticada donde los migrantes llegaban en avión a Canadá para luego ser guiados a pie hacia Vermont mediante datos de ubicación compartidos en tiempo real.

Destacaron que una vez en territorio estadounidense, el líder coordinaba a través de una plataforma de chat encriptada con unos 70 conductores, entre ellos Hernández Ortiz, quienes trasladaban a los extranjeros hasta la ciudad de Nueva York, donde se realizaban los pagos finales en efectivo.

El operativo ejecutado por varios organismos de seguridad

El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva y el Agente de Patrulla Jefe Robert N. Garcia, destacando que el caso es parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA) y la iniciativa Operación Take Back America.

Por último, las autoridades subrayaron que este esfuerzo busca desarticular las organizaciones criminales transnacionales que explotan las fronteras marítimas y terrestres, logrando hasta la fecha más de 435 arrestos de facilitadores y líderes de tráfico humano a nivel internacional.

