Bryce Young, Jalen Milroe y la relación que los llevó a la NFL

«Esa es la cuestión, vienen de ganar el campeonato nacional, ¿no?», se rió Milroe el lunes por la noche, mientras el mariscal de campo novato de los Seattle Seahawks dominaba la noche de apertura del Super Bowl mientras una multitud se acercaba cada vez más al carismático pasador.

Pero por sólo unos minutos, estaba de nuevo en Tuscaloosa, el nervioso joven de 18 años conociendo a Bryce Young por primera vez, sin saber que el All-American por consenso se convertiría en su guía a través de la universidad y la NFL.

«Uno pensaría que hay mucha tensión en la sala de mariscal de campo porque solo uno de nosotros está en el campo, y no es así en todas partes», admitió Milroe. «En todas partes hay diferentes culturas en la sala. Pero cuando estaba en la sala con Bryce, ese era mi hermano.

Hay gente que odia cuando no juega para salirse con la suya, pero no con mi chico… Así que, cuando estaba en el campo, lo apoyaba a gritos. Si te fijas en cada touchdown que hacía, celebrábamos cada vez que anotaba. Hicimos un paso europeo y lo seguimos.

Hay un video famoso de Young en la universidad celebrando después de un touchdown y luego inmediatamente pasando al modo de negocios para hablar con Nick Saban.