Bryce Young, Jalen Milroe y la relación que los llevó a la NFL

Charlotte, NC.- Jalen Milroe no se dejó intimidar, en sí. Pero cuando Bryce Young entró en la cafetería de jugadores del campus de la Universidad de Alabama en enero de 2022, Milroe, el miembro más reciente de Crimson Tide, dos días después de su primer semestre como estudiante de mitad de año, se incorporó un poco más, siguió al mariscal de campo mientras cruzaba la sala buscando a Milroe a propósito, y se preparó para conocer a su nuevo mentor, quien estaba a dos días de ganar un Campeonato Nacional.
«Esa es la cuestión, vienen de ganar el campeonato nacional, ¿no?», se rió Milroe el lunes por la noche, mientras el mariscal de campo novato de los Seattle Seahawks dominaba la noche de apertura del Super Bowl mientras una multitud se acercaba cada vez más al carismático pasador.
Pero por sólo unos minutos, estaba de nuevo en Tuscaloosa, el nervioso joven de 18 años conociendo a Bryce Young por primera vez, sin saber que el All-American por consenso se convertiría en su guía a través de la universidad y la NFL.
«Uno pensaría que hay mucha tensión en la sala de mariscal de campo porque solo uno de nosotros está en el campo, y no es así en todas partes», admitió Milroe. «En todas partes hay diferentes culturas en la sala. Pero cuando estaba en la sala con Bryce, ese era mi hermano.
Hay gente que odia cuando no juega para salirse con la suya, pero no con mi chico… Así que, cuando estaba en el campo, lo apoyaba a gritos. Si te fijas en cada touchdown que hacía, celebrábamos cada vez que anotaba. Hicimos un paso europeo y lo seguimos.
Hay un video famoso de Young en la universidad celebrando después de un touchdown y luego inmediatamente pasando al modo de negocios para hablar con Nick Saban.
«Éramos él y yo», sonrió Milroe. «O sea, lo hacíamos en todos los partidos».
Ese clip de 10 segundos es la personificación de Bryce Young: el compañero de equipo definitivo, capaz de conectar en cualquier momento. Es el verdadero Young que Milroe vio de cerca a diario durante dos años.
«Tu mariscal de campo tiene que ser el jugador más concentrado del equipo, y es clave para su éxito; hay que tener esa mentalidad de concentración», explicó Milroe. «Él la tiene.
Existe la idea preconcebida, surgida de una narrativa infundada, de que los mariscales de campo deben ser ruidosos, impetuosos y emotivos. Algunos lo son, y les funciona. Young adopta un enfoque diferente, aprovechando ese lado emotivo y fogoso cuando es necesario, pero sin dejar que sea su punto de partida. Esto forjó una mentalidad que Milroe vio de cerca y, lo que es más importante, vio cómo podría ser un éxito para el futuro ganador del Heisman y primera selección general.
«No todos los mariscales de campo son iguales; todos somos diferentes, y ese es el caso de Bryce», planteó Milroe. «Es especial y único».
