Charlotte, NC.- San Valentín puede tener un estilo propio y por eso en la Opción Fin de Semana presentamos tres alternativas: autos clásicos, adopciones solidarias o una cena íntima en casa; usted escoge.

Este año, el 14 de febrero abre un abanico de planes que combinan motores, ternura y momentos íntimos. Desde un encuentro automovilístico al amanecer hasta una jornada de adopción de cachorros, la agenda del día propone alternativas para todos los gustos.

Stowe Conservancy celebrará su primer evento Cars + Coffee: Valentine’s Day el sábado 14 de febrero, de 8:30 a.m. a 10:00 a. m., en el estacionamiento del Garden Pavilion, ubicado en 6500 South New Hope Road, Belmont, Carolina del Norte. La actividad no exige pago de entrada al jardín, ya que los organizadores desarrollarán el encuentro fuera de sus instalaciones principales.

El evento reunirá a propietarios y aficionados de todas las marcas y modelos, quienes podrán exhibir sus vehículos y conversar con otros entusiastas en un ambiente familiar. La organización no solicita inscripción previa. Cada participante que asista con su automóvil recibirá un vale de “compra uno y llévate otro gratis” para el jardín, válido el mismo 14 de febrero. Con esta propuesta, Stowe Conservancy apuesta por un inicio de jornada diferente, donde el rugido de los motores acompañe el aroma del café matutino.

En Charlotte, Sugar Creek Brewing impulsará otra alternativa con enfoque solidario. La cervecería, ubicada en 215 Southside Drive, organizará el evento Puppy Love Adoption el sábado 14 de febrero, de 2:00 p. m. a 4:30 p. m. La actividad tendrá entrada gratuita. Destination Home Puppy Rescue, organización sin fines de lucro con sede en Fort Mill, llevará entre siete y diez cachorros rescatados que buscan un hogar permanente.

Los asistentes podrán conocer a las familias de acogida, interactuar con los animales y recibir información sobre los procesos de adopción. La jornada combinará comunidad, responsabilidad social y afecto hacia los animales. La propuesta invita tanto a quienes desean adoptar como a quienes buscan compartir un momento distinto rodeados de energía positiva.

Evento más íntimos

Para quienes prefieran evitar desplazamientos y apostar por la intimidad, una cena romántica en casa también representa una opción atractiva. Un menú cuidadosamente planificado, iluminación cálida con velas, música seleccionada con intención y una mesa bien presentada pueden transformar el hogar en un escenario especial. Cocinar en pareja fortalece la conexión y convierte la preparación en parte central de la experiencia. San Valentín, más allá del lugar, encuentra su esencia en la dedicación consciente al otro y en la creación de recuerdos compartidos.

