Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein presentó su último informe de NC Strong para destacar cómo está reduciendo los costos de energía e invirtiendo en la fuerza laboral de primer nivel del estado en Carolina del Norte. El gobernador también anunció el lanzamiento de un panel en línea que detalla el crecimiento en cada uno de los 100 condados de Carolina del Norte, incluyendo anuncios de nuevos empleos, inversiones en comunidades y alivio de la deuda médica.

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo el Gobernador Stein está trabajando para crear una Carolina del Norte más segura y más fuerte en los 100 condados.

Reducir las facturas de energía

Para abordar el aumento de los costos energéticos, el gobernador Stein y el Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (NCDEQ) han ampliado el programa Energy Saver NC a los 100 condados de Carolina del Norte. El programa ayuda a los hogares a ahorrar hasta $1.000 en facturas de servicios públicos cada año mediante reembolsos para mejoras de eficiencia energética en el hogar y electrodomésticos de alta eficiencia.

“Las facturas de electricidad son demasiado altas, y me comprometo a hacer todo lo posible para reducir sus costos”, dijo el gobernador Josh Stein.

“Carolina del Norte es el primer estado del país en implementar plenamente el programa de Ahorro de Energía”, declaró el secretario del DEQ, Reid Wilson.

Un hogar elegible puede recibir hasta $16.000 en reembolsos por mejoras de eficiencia energética, como sistemas de calefacción y refrigeración con bomba de calor y aislamiento. Las estimaciones iniciales indican que un hogar podría lograr un ahorro de energía de casi $1.000 en un año.

Hay reembolsos adicionales de hasta $14.000 disponibles para electrodomésticos de alta eficiencia, como calentadores de agua y estufas eléctricas. Además de reducir las facturas de electricidad, el Programa Energy Saver NC reduce el consumo de energía en los hogares, hace que los hogares sean más resilientes y seguros, reduce la contaminación y las emisiones de carbono, fortalece la confiabilidad de la red eléctrica y genera más de 2.000 empleos.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Energy Saver NC.

Financiación de más aprendizajes para jóvenes

Para impulsar el éxito laboral de Carolina del Norte, el gobernador Stein anunció que destinará los fondos discrecionales asignados a través de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA) a NC Career Launch, apoyando así más programas de aprendizaje de alta calidad para jóvenes. El Departamento de Comercio de Carolina del Norte administra estos fondos federales de WIOA a nivel estatal. NC Career Launch ayuda a las empresas a desarrollar programas de aprendizaje registrados para estudiantes a partir de 11.º y 12.º grado en sectores de alta demanda como el cuidado infantil, la atención médica, los oficios especializados y la manufactura avanzada.

En su anuncio, el gobernador Stein destacó el programa de aprendizaje de enfermería y atención médica de CaroMont Health. Se proyecta que Carolina del Norte pronto experimentará la mayor escasez de personal de enfermería del país, lo que dejará a los sistemas de salud dependientes de enfermeras itinerantes con costosas tarifas. Gracias a su programa de aprendizaje, CaroMont Health logra una retención hasta un 34% mejor que con su proceso de reclutamiento tradicional.

El gobernador Stein continúa invirtiendo en la fuerza laboral de Carolina del Norte. En diciembre, el Consejo del Gobernador sobre Fuerza Laboral y Aprendizaje publicó su informe de fin de año, que destaca los objetivos y estrategias para fortalecer la fuerza laboral de Carolina del Norte y ampliar el acceso a buenos empleos, incluyendo el objetivo de duplicar los programas de aprendizaje en todo el estado. Lea el informe del Consejo aquí.

Haga clic aquí para obtener más información sobre NC Career Launch.

