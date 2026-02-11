Para dimensionar el dato, la distancia acumulada equivale a dar más de 120 vueltas completas alrededor de la Tierra. También representa 13 viajes de ida y vuelta a la Luna. Cada una de esas millas respondió a una llamada, una urgencia médica o una situación crítica que exigió atención inmediata en distintos puntos del condado.

El servicio de emergencias médicas mantiene cobertura constante en áreas urbanas, suburbanas y rurales. Las ambulancias se movilizan las 24 horas del día para atender accidentes de tránsito, emergencias cardíacas, incidentes domésticos y múltiples escenarios que requieren intervención profesional. La cifra anual no solo evidencia volumen operativo; también muestra el nivel de compromiso logístico y humano que sostiene el sistema.

Las autoridades anunciaron que el departamento incorporará 10 ambulancias adicionales durante el nuevo año fiscal. Con esta expansión, la flota alcanzará 82 unidades activas, lo que permitirá optimizar tiempos de respuesta y fortalecer la cobertura en zonas de alta demanda. El crecimiento proyectado anticipa un aumento en el kilometraje total para el próximo período, en línea con el incremento poblacional y la demanda de servicios médicos de emergencia.

El rendimiento de la flota depende en gran medida del trabajo técnico que se realiza fuera de la vía pública. El equipo de mantenimiento ejecuta inspecciones preventivas, revisiones mecánicas y reparaciones correctivas de forma continua. Estas tareas garantizan que cada unidad opere en condiciones óptimas y reduzca riesgos durante los traslados de pacientes.

La coordinación entre personal médico, conductores, despachadores y técnicos especializados sostiene la capacidad operativa del sistema. Cada milla recorrida implica planificación, supervisión y respuesta estratégica ante situaciones que no admiten demoras.

Con la ampliación prevista y la tendencia actual de actividad, Mecklenburg County se prepara para superar nuevamente su propio récord de desplazamiento anual. La evolución del kilometraje servirá como indicador directo de la intensidad del servicio y de la capacidad de adaptación del sistema ante nuevas exigencias comunitarias.

Video: MEDIC: Lo que debe saber para enfrentar una reacción alérgica .