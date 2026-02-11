miércoles, febrero 11, 2026
Espacio aéreo de El Paso reabierto: Dron de cártel neutralizado

Maria Gabriela Perez

El Paso.- El Secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el miércoles 11 de febrero la reapertura total del espacio aéreo sobre El Paso en Texas, tras una respuesta coordinada y contundente ante una incursión de drones vinculada a actividades delictivas transnacionales.

En sus redes sociales indicó que gracias a la intervención inmediata de la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Obras (DOW). La amenaza ha sido neutralizada con éxito.

«Actuamos con rapidez para proteger la soberanía de nuestro espacio aéreo y la seguridad de los ciudadanos», afirmó el secretario Duffy a través de sus canales oficiales.

Interrupción del espacio aéreo

Es de mencionar que autoridades FAA confirmaron que no existe peligro alguno para los viajes comerciales en la región. La clausura temporal del espacio aéreo, implementada como medida preventiva de extrema urgencia, ha sido levantada formalmente tras asegurar que el perímetro se encuentra libre de riesgos.

Destacaron que los protocolos de seguridad funcionaron según lo previsto, garantizando que el incidente fuera contenido sin afectar la integridad de la infraestructura civil.

En este sentido, instaron a los pasajeros contactar con sus respectivas aerolíneas para verificar posibles ajustes menores en los horarios. Aunque se garantiza que el tránsito aéreo es totalmente seguro.

Por último, las autoridades gubernamentales destacaron que mantiene su compromiso de vigilancia constante para prevenir futuras incursiones que pongan en riesgo la aviación comercial.

