Charlotte, NC.- El Centro de Extensión Presbiteriana de Myers Park albergará del 15 al 19 de junio el Summer Camps, el campamento oficial de baloncesto vinculado a los Charlotte Hornets. La actividad se desarrollará durante cinco días consecutivos, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y estará dirigida a niños y jóvenes de entre 7 y 14 años en modalidad mixta por lo que ya puede ir averiguando todo lo relacionado al registro.
El programa ofrece una estructura intensiva enfocada en el desarrollo técnico y formativo de los participantes. Los organizadores diseñaron estaciones de habilidades, simulacros de situaciones de juego y conferencias instructivas para fortalecer el aprendizaje dentro y fuera de la cancha. El plan de entrenamiento incluye mecánica de tiro, juego de pies, manejo del balón, fundamentos defensivos, rebotes y preparación mental.
Los asistentes también participarán en dinámicas competitivas adaptadas a distintas edades y niveles. El campamento contempla partidos en formato 5 contra 5, 3 contra 3 y 1 contra 1, además de un torneo interno, concursos de tiro y un desafío de habilidades. La organización entregará premios individuales y reconocimientos por equipos al finalizar las jornadas.
Uno de los atractivos principales del evento será la aparición especial, durante una hora, de uno o más jugadores de los Charlotte Hornets. Esta actividad permitirá a los jóvenes interactuar con atletas profesionales, conocer experiencias del más alto nivel competitivo y recibir orientación directa sobre disciplina y trabajo en equipo.
El equipo técnico del campamento estará conformado por entrenadores calificados que cuentan con experiencia como jugadores actuales o anteriores a nivel universitario o superior, o como entrenadores activos en nivel preparatoria o categorías más avanzadas. Todos los instructores completaron procesos de verificación de antecedentes, lo que garantiza un entorno seguro para los participantes. La organización destaca que sus entrenadores promueven la enseñanza con energía, entusiasmo y enfoque formativo.
Como parte de la inscripción, cada participante recibirá una bolsa oficial del campamento que incluye dos vales para un partido de temporada regular de los Hornets 2026-2027, una camiseta y pantalones cortos exclusivos de Hornets Hoops, una botella de Gatorade y artículos promocionales adicionales.
El campamento busca fomentar valores como disciplina, compañerismo y constancia, al tiempo que impulsa el desarrollo deportivo en edades tempranas. La iniciativa consolida el compromiso de la franquicia con la formación juvenil y el fortalecimiento de la comunidad a través del deporte.
Finalmente, puede obtener más información sobre las fechas, valor y registro aquí.
Con información de Hornets