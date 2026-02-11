Charlotte, NC.- Charlotte FC presentó oficialmente el nuevo uniforme principal del Club, Carolina Kit: Crowns Up, de Adidas, antes de la temporada 2026 de la Major League Soccer.
El nuevo kit estará disponible en persona en la Tienda del Equipo en el Bank of America Stadium el miércoles 11 de febrero a las 11:00 a. m. Actualmente está disponible en línea en mlsstore.com y adidas.com.
Lee también: Cómo ver: Charlotte FC Coachella Valley Invitational 2026
En el quinto aniversario del Club, el nuevo diseño se inspira en la base construida en 2022. El nuevo kit principal ofrece un diseño familiar a los aficionados, a la vez que refuerza la visión a largo plazo de ser progresistas, colectivos y ambiciosos. La equipación Carolina: Crowns Up conecta a los aficionados con nuestras raíces y, al mismo tiempo, impulsa el futuro con la temporada más importante por delante.
Obtenga más información sobre el kit aquí.
Ally Financial, socio principal y fundador del Charlotte FC, es el patrocinador principal del nuevo kit, como lo ha sido en cada uniforme a lo largo de la historia del Club. Rugs.com también será el patrocinador de la manga por tercera temporada y se puede encontrar en la parte derecha del nuevo modelo.
Lee también: Charlotte FC recibe $150.000 en fondos de asignación general de Red Bull New York
El kit se presentará oficialmente esta noche frente a los fans durante una fiesta de lanzamiento exclusiva en The Fillmore, con una actuación especial de la estrella de country de Carolina del Norte, Chris Lane.
Está previsto que el kit esté disponible el 12 de febrero en minoristas externos en las Carolinas.
Finalmente hay que recordar que The Crown regresa a la acción el 7 de marzo a las 7:30 p.m. contra el Austin FC. Los primeros aficionados en llegar recibirán la camiseta de fiesta de edición limitada, presentada por Ally.
Con información de Charlotte FC