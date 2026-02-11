Obtenga más información sobre el kit aquí.

Ally Financial, socio principal y fundador del Charlotte FC, es el patrocinador principal del nuevo kit, como lo ha sido en cada uniforme a lo largo de la historia del Club. Rugs.com también será el patrocinador de la manga por tercera temporada y se puede encontrar en la parte derecha del nuevo modelo.

El kit se presentará oficialmente esta noche frente a los fans durante una fiesta de lanzamiento exclusiva en The Fillmore, con una actuación especial de la estrella de country de Carolina del Norte, Chris Lane.

Está previsto que el kit esté disponible el 12 de febrero en minoristas externos en las Carolinas.

Finalmente hay que recordar que The Crown regresa a la acción el 7 de marzo a las 7:30 p.m. contra el Austin FC. Los primeros aficionados en llegar recibirán la camiseta de fiesta de edición limitada, presentada por Ally.

Con información de Charlotte FC

Video: Así vive la fanaticada la emoción del fútbol en la ciudad reina de Charlotte