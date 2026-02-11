Capturan a presunto depredador infantil colombiano

Monroe, NC.- Una denuncia digital activó una investigación que culminó con el arresto de un presunto depredador infantil colombiano con material de abuso sexual infantil en el Union Conty, Carolina del Norte. La Oficina del Sheriff confirmó que recibió un reporte del Equipo de Tareas de Crímenes contra Niños en Internet (ICAC, por sus siglas en inglés) tras detectar la carga de contenido ilegal a través de la plataforma Snapchat.

Los investigadores rastrearon la dirección IP asociada a la publicación y determinaron que la imagen se subió desde una residencia ubicada en Indian Trail. Con esa información, la Oficina del Sheriff de Union County coordinó acciones con la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (NCSBI) y solicitó una orden judicial para registrar la vivienda.

Lee también: ICE detiene a depredador sexual en NC tras 15 años de cárcel

La semana pasada, las autoridades ejecutaron la orden de allanamiento y confiscaron varios dispositivos electrónicos para su análisis forense. Durante el procedimiento, los agentes reunieron elementos que sustentaron una causa probable contra Brian Coronado Toledo. Los fiscales lo acusaron inicialmente de explotación sexual en segundo grado de una menor.

Tras formalizar el arresto, los peritos examinaron los dispositivos incautados y localizaron material adicional de abuso sexual infantil. Con base en esos hallazgos, las autoridades presentaron cuatro cargos adicionales por explotación sexual en tercer grado de menor.

Toledo compareció ante un funcionario judicial, quien negó la posibilidad de fianza. Según informó la Oficina del Sheriff, el acusado manifestó a los investigadores su intención de abandonar el país y regresar a Colombia en caso de obtener la libertad, lo que influyó en la decisión judicial.

La investigación continúa activa y las autoridades no descartan la presentación de nuevos cargos conforme avance el análisis del material incautado. Los equipos especializados mantienen la revisión de evidencia digital para determinar el alcance completo de la conducta delictiva.

Lee también: Arrestan a depredador sexual reincidente durante investigación de explotación infantil

El sheriff Cathey destacó el trabajo coordinado entre la Unidad de Víctimas Especiales y la NCSBI. “Estoy muy orgulloso del duro trabajo que realiza nuestra Unidad de Víctimas Especiales día tras día. Trabajando de la mano con nuestros socios en la Oficina Estatal de Investigación de N.C., nos estamos asegurando de que las personas que atacan a los niños rindan cuentas. No hay lugar en este condado para los depredadores, y seguiremos haciendo todo lo posible para sacarlos de nuestras calles y mantener a nuestros hijos a salvo”, afirmó.

Las autoridades reiteraron su llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa en línea para fortalecer la protección de menores frente a delitos digitales.

Video: ¿Te gustaría saber si hay un depredador sexual en tu vecindario?