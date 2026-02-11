Iredell, NC.- Detectives de la división de narcóticos de la Oficina del Sheriff de Iredell County, junto con agentes del equipo ACE, arrestaron a un hombre en Statesville tras ejecutar una orden de registro en una residencia de esa ciudad. El procedimiento derivó en múltiples cargos por delitos graves relacionados con sustancias controladas y posesión ilegal de armas.

Las autoridades desarrollaron la investigación a partir de información suministrada por miembros de la comunidad. Tras reunir evidencia suficiente, los agentes solicitaron y obtuvieron la orden judicial que permitió el allanamiento del inmueble. Durante el operativo, los investigadores localizaron sustancias ilícitas y otros elementos que sustentaron las acusaciones formales.

El detenido enfrenta cargos por felonía de posesión con intención de fabricar, vender o entregar sustancias controladas, así como por posesión con intención de fabricar, vender o distribuir sustancias de la Lista II y de la Lista VI. También deberá responder por el delito de fabricación de marihuana y hongos alucinógenos.

A estos señalamientos se suman el cargo por mantener una vivienda destinada al almacenamiento o distribución de sustancias controladas y el delito de posesión de arma de fuego por parte de un delincuente condenado. Las autoridades no divulgaron de inmediato detalles adicionales sobre las cantidades incautadas ni sobre antecedentes específicos del acusado.

El sheriff Campbell destacó la colaboración ciudadana como un factor determinante en el desarrollo del caso. “Este caso es un claro ejemplo de cómo un observador y una comunidad comprometida ayuda a los cuerpos policiales a tomar medidas. Los consejos de los residentes nos permiten identificar y eliminar a los delincuentes reincidentes, haciendo que nuestros barrios sean más seguros para todos. Si eres testigo de un comportamiento que parece inusual o sospechoso, te animamos a enviar un consejo a través de la aplicación móvil de la Oficina del Sheriff de Iredell County o nuestro sistema de informes Say Something. Tu información verdaderamente hace la diferencia”, afirmó.

Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para que continúe utilizando los canales oficiales de denuncia. La Oficina del Sheriff mantiene activa su estrategia de cooperación con los residentes para detectar actividades ilícitas y reforzar la seguridad en los vecindarios del condado.

El caso permanece bajo investigación mientras el acusado enfrenta el proceso judicial correspondiente por los cargos presentados.

