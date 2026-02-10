Trump sella acuerdo histórico con la India

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció un acuerdo comercial de gran alcance con la India que abrirá el acceso a un mercado de más de 1.400 millones de personas para los exportadores estadounidenses.

En un comunicado de la Casa Blanca, indicó que este marco de trabajo, alcanzado tras negociaciones directas con el primer ministro Narendra Modi, sienta las bases para un Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) más amplio.

De la misma manera, señalaron que como gesto inmediato de cooperación, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que elimina el arancel adicional del 25% a las importaciones indias, tras el compromiso de dicho país de cesar la compra de petróleo a la Federación Rusa.

India eliminará aranceles sobre bienes industriales

Por otro lado, indicaron que bajo los términos de este acuerdo, India eliminará o reducirá drásticamente los aranceles sobre bienes industriales y una vasta gama de productos agrícolas, incluyendo frutos secos, granos y aceites de soja.

Además, señalaron que el gobierno indio se ha comprometido a realizar compras de productos estadounidenses por un valor superior a los 500.000 millones de dólares en sectores estratégicos como energía, tecnología de la información, carbón y agricultura.

Destacaron que esta medida busca equilibrar la balanza comercial y eliminar las barreras no arancelarias que históricamente han limitado el crecimiento de las empresas estadounidenses en la región.

Asimismo, el acuerdo también aborda la economía digital mediante la eliminación de los impuestos a los servicios digitales por parte de la India y el compromiso de negociar reglas que prohíban los derechos de aduana en transmisiones electrónicas.

Por último, anunciaron que ambos países acordaron fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y colaborar en controles de exportación para enfrentar las políticas de mercado desleales de terceros países. Este avance representa un cambio significativo en la relación bilateral, reduciendo el arancel recíproco de la India del 25% al 18% en reconocimiento a su alineación estratégica con los intereses de seguridad nacional de EE. UU.

