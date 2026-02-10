Sentencian en Florida a un migrante que intentó estrangular a un agente federal

Florida.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó la sentencia de un migrante de nacionalidad guatemalteca quien agredió físicamente a un agente federal.

En un comunicado, indicaron que el detenido responde al nombre de Fredy Aureliano Morales-Ramírez, quien fue condenado a prisión federal tras agredir violentamente a oficiales de ICE.

Señalaron que el incidente ocurrió en Lake Worth Beach, Florida, cuando los agentes intentaban ejecutar una orden final de deportación. Morales-Ramírez resistió el arresto de manera extrema, intentando estrangular a un oficial y causando lesiones físicas al personal de seguridad.

Detallaron que la sentencia de un año y un día de prisión subraya la política de «tolerancia cero» de la secretaria del DHS, Kristi Noem contra quienes atenten contra las fuerzas del orden.

Alertan sobre las amenazas de muerte contra agentes federales

De la misma manera, alertaron que los asaltos han aumentado un 1.300%. Mientras que las amenazas de muerte contra agentes han subido un 8.000%, creando un entorno de alto riesgo para quienes protegen la frontera.

Por otro lado, Noem fue enfática al declarar que «cualquier persona que ponga una mano sobre un oficial de la ley será procesada con todo el rigor permitido».

En este sentido, el DHS destacó que, a pesar de la violencia y la resistencia, los oficiales lograron completar el arresto con el apoyo de la policía local, demostrando la importancia de la colaboración interinstitucional. Una vez cumplida su sentencia por el delito federal de asalto, Morales-Ramírez enfrentará la deportación inmediata del territorio nacional.

