Los mejores lugares para comer pizza en Charlotte

Charlotte, NC.- En el marco del Día Mundial de la Pizza sugerimos celebrarlo todo el mes, disfrutando de la escena gastronómica de Charlotte que ofrece una amplia variedad de pizzas con queso. Desde napolitanas con salsa roja hasta porciones al estilo neoyorquino y pizzas al estilo Detroit, hay opciones para todos los paladares. A continuación le explicamos dónde encontrar algunas de las mejores pizzas de la ciudad.

Ubicación: Uptown, SouthPark

800° Woodfired Kitchen eleva la temperatura en la elaboración de pizzas artesanales. La masa casera se cubre con productos frescos de la zona, junto con carnes y quesos de calidad, antes de cocinarse en un horno de leña hecho a medida para obtener un sutil sabor ahumado.

4- Brixx Wood Fired Pizza Lugar: Dilworth , SouthPark , South Charlotte , Huntersville Brixx Wood Fired Pizza + Craft Bar se dedica a la perfección en horno de leña. El compromiso de Brixx con la calidad se refleja en ingredientes frescos y de origen local. Las pizzas se cocinan en auténticos hornos de leña, lo que les da un sabor crujiente y ahumado que las distingue. Acompañe su comida con una selección de la extensa carta de cervezas artesanales y cócteles para una experiencia gastronómica deliciosa y única.

5- The Crust Lugar: Montford , South Charlotte En lugar de las típicas porciones triangulares, The Crust corta sus pizzas al estilo del Medio Oeste en cuadrados finos y crujientes, preparados con la masa casera del restaurante y ligeramente salseados. Si bien puede pedir una de nuestras pizzas especiales o crear la suya propia, pregunte a su mesero sobre las pizzas fuera de carta de The Crust.