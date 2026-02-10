Los mejores lugares para comer pizza en Charlotte

Charlotte, NC.- En el marco del Día Mundial de la Pizza sugerimos celebrarlo todo el mes, disfrutando de la escena gastronómica de Charlotte que ofrece una amplia variedad de pizzas con queso. Desde napolitanas con salsa roja hasta porciones al estilo neoyorquino y pizzas al estilo Detroit, hay opciones para todos los paladares. A continuación le explicamos dónde encontrar algunas de las mejores pizzas de la ciudad.
1- 800° Woodfired Kitchen
800° Woodfired Kitchen eleva la temperatura en la elaboración de pizzas artesanales. La masa casera se cubre con productos frescos de la zona, junto con carnes y quesos de calidad, antes de cocinarse en un horno de leña hecho a medida para obtener un sutil sabor ahumado.
2- Bird Pizzeria
Lugar: Optimist Park
El propietario de Bird Pizzeria, Kerrel Thompson, dedicó su confinamiento a aprender a elaborar sus propias pizzas en 2020. Dos años después, junto con su esposa Nkem, abrieron Bird Pizzeria, especializada en pizzas gourmet enteras al estilo de la Costa Este. El local incluso recibió reconocimiento nacional en la lista de las mejores pizzerías del New York Times.
3- Bisonte Pizza Co
Lugar: Uptown , South Charlotte , Matthews
La salsa de pizza de Bisonte Pizza Co. se transmitió de padre a hijo, Jim y Steve DaPolito. Pruebe la pizza estilo Buffalo, conocida por su extra de queso y salsa, aquí mismo en Queen City. Pida su pizza con un sabor de masa característico, como sésamo, mantequilla, ajo y parmesano.
4- Brixx Wood Fired Pizza
Lugar: Dilworth , SouthPark , South Charlotte , Huntersville
Brixx Wood Fired Pizza + Craft Bar se dedica a la perfección en horno de leña. El compromiso de Brixx con la calidad se refleja en ingredientes frescos y de origen local. Las pizzas se cocinan en auténticos hornos de leña, lo que les da un sabor crujiente y ahumado que las distingue. Acompañe su comida con una selección de la extensa carta de cervezas artesanales y cócteles para una experiencia gastronómica deliciosa y única.
5- The Crust
Lugar: Montford , South Charlotte
En lugar de las típicas porciones triangulares, The Crust corta sus pizzas al estilo del Medio Oeste en cuadrados finos y crujientes, preparados con la masa casera del restaurante y ligeramente salseados. Si bien puede pedir una de nuestras pizzas especiales o crear la suya propia, pregunte a su mesero sobre las pizzas fuera de carta de The Crust.
6- DaVinci’s Pizza
Lugar: University City , North Charlotte
En DaVinci’s Pizza, las pizzas se elaboran como obras de arte. DaVinci’s ofrece un poco de todo, desde pizza por porción y pizzas especiales hasta pizzas de masa gruesa, incluyendo la pizza siciliana. La pizza especial de DaVinci’s lleva pepperoni, salchicha, carne de res, jamón, cebolla, pimiento, champiñones y aceitunas negras.
7- «Due amici»
Lugar: North Charlotte
«Due amici» se traduce como «dos amigos» en italiano, lo cual es muy apropiado, ya que los amigos Art Cornielle y Paul Cina son los dueños de esta pizzería de estilo neoyorquino. Due Amici’s elabora la salsa y la masa a diario, con recetas desarrolladas por Cornielle y Cina, para pizzas por porción, así como para pizzas de 35 y 40 cm.
La lista ofrecida por «Charlotte’s got a lot» es amplia, así que le dejamos el resto de pizzerías que puede visitar durante este mes, en el marco del Día Mundial de la Pizza que se celebró el 9 de febrero, ingrese aquí para más información.