La NASA reprograma lanzamiento de Crew-12 para el 12 de febrero

Washington.- La NASA anunció que los equipos de la misión Crew-12 y SpaceX han reprogramado el lanzamiento hacia la estación para el jueves 12 de febrero

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicaron que los miembros de la Expedición 74 iniciaron la semana impulsando la investigación farmacéutica y cardiovascular en condiciones de microgravedad.

Explicaron que el ingeniero de vuelo de la NASA, Chris Williams, trabajó en el laboratorio Destiny instalando muestras de cristales de proteínas dentro del Procesador de Experimentos Espaciales Avanzados-4.

Detallaron que este estudio aprovecha la ausencia de gravedad para obtener estructuras de proteínas mucho más claras que las producidas en la Tierra. Lo que permite a los científicos diseñar medicamentos más seguros y eficaces. Además de sentar las bases para la fabricación farmacéutica en el espacio.

De la misma manera, destacaron que de manera complementaria, la tripulación se enfocó en el monitoreo de la salud cardiovascular para entender cómo el cuerpo humano se adapta a las misiones de larga duración.

Realizan trabajos en conjuntos

El comunicado, señaló que Williams configuró equipos biomédicos avanzados, incluyendo sensores pectorales y sistemas de monitoreo respiratorio, que utilizará durante una sesión intensa de ejercicio en bicicleta estática. Estos datos permitirán medir con precisión el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, proporcionando a los médicos información vital sobre la salud aeróbica de los astronautas frente a los efectos de la radiación y el aislamiento espacial.

Por otro lado, en el ámbito de la seguridad operativa, indicaron que Williams se unió a los cosmonautas de Roscosmos, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, para realizar un simulacro de emergencia a bordo de la nave Soyuz.

Explicaron que el entrenamiento consistió en una simulación por computadora de un desacoplamiento rápido y un descenso, tanto manual como automático, hacia la atmósfera terrestre. Estas prácticas son fundamentales para que las tripulaciones mantengan sus habilidades operativas frescas y estén preparadas para reaccionar ante cualquier contingencia que requiera un abandono inmediato del puesto orbital.

