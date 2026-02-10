Guanipa en arresto domiciliario con grillete junto a Superlano y Rocha

Maracaibo.- El líder de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa fue trasladado la mañana del martes 10 de febrero a su residencia en Maracaibo bajo una medida de arresto domiciliario tras una serie de detenciones arbitrarias ocurridas el domingo 8 de febrero.

Es de recordar que Guanipa, estrecho colaborador de la líder María Corina Machado, fue excarcelado inicialmente el domingo 8 de febrero, pero luego fue interceptado por sujetos no identificados y nuevamente detenido durante más de 24 horas.

Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 10, 2026

Según confirmó su familia, el exdiputado ahora debe portar un grillete electrónico como parte de las estrictas condiciones de su reclusión en casa.

La situación de Guanipa no es aislada, ya que estas medidas cautelares forman parte de un esquema de control que también afecta a otras figuras clave de la oposición venezolana.

Ver más: Ola de liberaciones ensombrecida por el arresto de Juan Pablo Guanipa

Freddy Superlano y Perkin Rocha con las mismas medidas cautelares

Entre los dirigentes bajo medidas restrictivas similares se encuentran el opositor Freddy Superlano y el abogado Perkin Rocha, quien ejerce la defensa legal de María Corina Machado.

Es de mencionar, que la imposición de dispositivos de vigilancia electrónica y el arresto domiciliario son denunciados por las familias como una extensión de la prisión política, diseñada para silenciar a las voces críticas del país.

Asimismo, Ramón Guanipa, hijo del opositor, expresó que aunque la familia siente un alivio momentáneo por tenerlo en casa, el arresto domiciliario sigue siendo una privación injusta de la libertad.

«Exigimos la libertad plena para mi padre y para todos los presos políticos en Venezuela», afirmó, subrayando que la incertidumbre vivida durante su desaparición forzada de 24 horas fue una táctica de intimidación.

Por último, agradeció públicamente la labor del Gobierno de los Estados Unidos en su defensa constante por la restauración de la democracia y la libertad de los detenidos.

Thank you Senator Scott for your unbreakable support to the Venezuelan people and my dad. To this time my family has yet to receive any information on the health and whereabouts of Juan Pablo. We demand a proof of life and his immediate release, same as that of all political… https://t.co/EoxTmrrrMt — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 10, 2026

Video: Fue empresario. Terminó preso político en Venezuela.