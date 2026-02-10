El Servicio de Salud Indígena eliminará el mercurio dental para 2027

Washington.- El Servicio de Salud Indígena (IHS) anunció un cambio histórico en sus protocolos clínicos al confirmar que eliminará por completo el uso de amalgamas dentales con mercurio para el año 2027.

Así lo dio a conocer en un comunicado, en el que indicó que esta decisión marca el inicio de una transición hacia materiales restauradores modernos y libres de metales pesados en todas las instalaciones del IHS y programas tribales.

De la misma manera, destacaron que la medida responde a las crecientes preocupaciones ambientales y de salud sobre la exposición al mercurio, alineándose con los esfuerzos globales para reducir el uso de sustancias peligrosas en la medicina.

Al respecto, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., destacó que esta iniciativa es un pilar fundamental de la agenda «Make America Healthy Again».

Kennedy subrayó que sustituir el mercurio por alternativas más seguras es un paso de sentido común que pone la prevención y la seguridad del paciente en primer lugar.

«Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad hacia las comunidades tribales y las generaciones futuras mediante acciones basadas en evidencia que previenen daños antes de que comiencen», afirmó el secretario.

Ver más: Florida detecta metales pesados en dulces infantiles

Invertirán en infraestructura clínica

Por otro lado, indicó que la transición se basa en las recomendaciones de la FDA, que advierten sobre la acumulación de mercurio en el cuerpo, especialmente en poblaciones de alto riesgo.

Detallaron que entre los grupos vulnerables se incluyen niños menores de seis años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades neurológicas o insuficiencia renal.

Asimismo, destacaron que invertirán en infraestructura clínica y capacitación para que sus profesionales dominen el uso de resinas compuestas y otras alternativas que, además de ser seguras, ofrecen resultados estéticos y funcionales de alta calidad.

Por último, reforzarán sus programas de prevención primaria para reducir la necesidad de restauraciones dentales en primer lugar.

Video: Consejos vitales de MEDIC para tener un Invierno seguro.