Charlotte, NC.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido una alerta urgente tras el arresto en Charlotte, Carolina del Norte, de un migrante indocumentado vinculado en un homicidio.

En un comunicado identificaron al detenido como Jamie Iram Gamez Cadena, un ciudadano mexicano que se encontraba indocumentado en el país.

Señalaron que Gamez Cadena fue detenido por el presunto intento de asesinato en primer grado de su exnovia, a quien apuñaló repetidamente. Ante la gravedad de los hechos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha interpuesto una orden de detención.

Ver más: Colisión fatal que involucró a un vehículo y un peatón

Critican las “políticas de santuario”

Al respecto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, señaló que este caso es un ejemplo trágico de cómo las «políticas de santuario» ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses.

Indicaron que según datos oficiales, la falta de cooperación de los políticos locales en Carolina del Norte ha permitido que más de 1.400 migrantes con antecedentes penales regresen a las calles en lugar de ser entregados a las autoridades federales.

De la misma manera, el DHS enfatiza que estas políticas solo sirven para crear más víctimas y obstruir la justicia.

Por su parte, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin calificó a los responsables de estas políticas como facilitadores de «monstruos peligrosos», priorizando la permanencia de criminales sobre la seguridad pública.

En este sentido, el DHS ha hecho un llamado directo a los políticos de Charlotte para que se comprometan formalmente a no liberar al sospechoso. El gobierno busca romper el historial de falta de cooperación que ha caracterizado a diversas jurisdicciones del estado en años recientes.

Video: El Pisco Sour fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación el 2007.